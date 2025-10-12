Dos nuevos participantes en la cuerda floja tras la gala 5: ¿Quién será eliminado?

Al inicio de esta quinta gala de 'Bailando con las estrellas', hemos despedido a Manu Tenorio. El cantante ha tenido que despedirse tras no superar 'El último baile' al que se ha enfrentado junto a Bárbara Rey. Después, los participantes han salido a la pista de baile para defender sus nuevas coreografías sobre el escenario y, tras los votos recibidos, ya tenemos a dos nuevos concursantes en la cuerda floja.

El jurado (compuesto por Gorka Márquez, Julia Gómez Cora, Blanca Li, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal) ha ido emitiendo sus votos a lo largo de la noche. Cada punto cuenta, pues cada vez son menos aspirantes a la victoria y todos quieren estar en lo más alto. Al final de la noche, una vez añadido los votos de los espectadores (que votan de manera gratuita a través de la app de Mediaset Infinity), hemos conocido a los que quedan por debajo de este ranking general.

Blanca Romero y Bárbara Rey se enfrentarán a 'El último baile'

Blanca Romero y Bárbara Rey son las participantes que han quedado por debajo del ranking y lo cierto es que ha habido sorpresas a la hora de desvelar sus nombres. Así reaccionaba Blanca Romero: "Yo ya me lo esperaba, soy una mujer muy intuitiva. A mí no me salvéis que yo no tengo tiempo para preparar dos coreografías, yo lo siento mucho pero tengo que cuidar de mis perros, mis perros están por encima de cualquier concurso".

Bárbara Rey, que comenzaba la noche siendo la salvada por el jurado, se mostraba incrédula: "Yo esto no me lo esperaba, pero sinceramente me da lo mismo estar nominada".

Blanca Romero y Bárbara Rey tienen una semana por delante para perfeccionar su técnica de baile y convencer al jurado de 'Bailando con las estrellas', pues, al inicio de la gala 6, el próximo sábado, volverán a bailar y uno de ellos será eliminado por parte del jurado, que emitirá su veredicto de manera individual. ¿Quién de ellos tendrá que decir 'adiós' tras 'El último baile'?

