Alejandro Nieto contesta a Julia Gómez Cora después de llamarle ''celoso'': ''Lo he pasado muy mal''

La miembro del jurado de 'Bailando con las estrellas' habló de Alejandro nieto durante la valoración de Tania Medina

Alejandro Nieto explica el motivo por el que Tania Medina sigue con él tras su crisis y las críticas machistas

Desde hace algún tiempo, Alejandro Nieto se ha visto envuelto en la polémica después de su reciente ruptura y posterior reconciliación con Tania Medina. El ganador de 'Supervivientes' ha sido tachado en varias ocasiones, a través de las redes sociales, de tener un comportamiento machista y se ha puesto en entredicho su actitud con su pareja.

Actualmente, Tania Medina participa en 'Bailando con las estrellas', y aunque se suponía que ella debía ser el centro de atención, una vez más Alejandro ha acaparado todas las miradas después de que, durante la segunda gala del programa, la jurado Julia Gómez Cora mencionase su nombre mientras valoraba la actuación de Tania, desviando el foco hacia él.

Julia Gómez Cora le explicó a Tania que no entendía por qué tenía tan poco feeling con su maestro de baile e hizo referencia a Alejandro Nieto, a quien tachó de celoso. Sus palabras han llegado a oídos de Alejandro, que no ha dudado en responder a la miembro del jurado a través de sus historias de Instagram.

''No entiendo por qué esta mujer tiene que nombrarme en una valoración en la cual se tiene que valorar una actuación… El chico que tiene es maravilloso, tiene pareja que tuve el placer de conocer y no sé a qué viene eso de celoso… Tania está trabajando con un profesional… ¡como para decir eso'', se defiende Alejandro Nieto.

Y, pese a que explica que lo ha pasado muy mal con el tema de Tania, le manda todo su apoyo a su novia intentado dejar de lado la polémica: ''He sufrido mucho en las redes por ese tema y creo que no venía al caso. Dicho esto, Tania Media lo has hecho genial y estoy muy orgulloso de ti, y no estoy de acuerdo con la valoración tan baja que te han dado… aún así espero que dures mucho y que ganes''.

La actuación de Tania Medina en la segunda gala

Tania Medina defendió un tango al ritmo de Chanel y Abraham Mateo con su canción 'Clavaíto'. La concursante dejó al jurado con buen sabor de boca y, aunque muchos de ellos alabaron su trabajo, otros dejaron claro que esperan más de ella en el futuro mientras esté concursando.