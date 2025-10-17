Jhon visita el programa de Jorge Javier Vázquez harto de que su amiga Nebrazka sea tan enamoradiza y le gasta una broma en directo

En la última entrega de ‘El diario de Jorge’, la emoción y las risas se mezclaron en una historia que empezó con un propósito muy claro: darle un escarmiento a una amiga demasiado enamoradiza.

Jhon, uno de los invitados de la tarde, acudía al programa de Jorge Javier Vázquez para sorprender a su amiga Nebrazka, una joven de Marbella que vive el amor con intensidad… quizás demasiada.

“Mi amiga es muy buena persona, pero se enamora de todos. Y cada vez sufre muchísimo. Quiero que se dé cuenta de que tiene que bajar el ritmo”, explicaba Jhon antes de que ella entrara en plató.

El plan era claro: hacerle creer que el programa la había citado por una videollamada con Milo, un serbio-ruso afincado en Viena del que Nebrazka se había enamorado este verano.

Nebrazka llega a plató sin saber nada

Al llegar al plató, Nebrazka respondía con naturalidad a las preguntas de Jorge Javier: “Estoy soltera, de momento porque quiero”, decía entre risas.

El presentador pronto la llevó al terreno sentimental, y Nebrazka no dudó en hablar de su último amor: “Era un chico serbio-ruso que vive en Viena. Nos conocimos este verano. Hubo mucha química, pero por la distancia no pudo ser. Me acuerdo mucho de él".

Le hacen creer que se reencontrará con su amor de verano

Cuando Jorge le preguntó quién creía que la había llevado al programa, Nebrazka lo tuvo claro: “Pues en un principio pensaba que era él, Milo…”

Jorge Javier siguió el juego, con su habitual ironía y tono teatral: “La persona que ha contactado con nosotros lo ha hecho desde Viena. Ay, por favor, eso es el castillo de Sissi Emperatriz… ¡Qué romántico todo!”

Pero en el gran pantallón no apareció ningún serbio-ruso, sino Jhon, su mejor amigo, dispuesto a lanzarle su mensaje: “Ni serbio ni nada. Ya está bien de estar tan enamoradiza y tanto drama con los hombres”, dijo entre risas, mientras Nebrazka se tapaba la cara entre la sorpresa y el sonrojo.

Entre las risas del público, Jhon entró al plató para explicarse en persona: “No es con mala intención, Jorge. Es solo para que se dé cuenta de que tiene que parar un poco. Es una mujer diez y no puede seguir sufriendo por cualquiera. Eres preciosa, vales muchísimo y mereces a alguien de diez. Y yo estoy aquí para mirar si vale o no vale”, aseguraba.