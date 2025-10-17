Miguel Salazar Madrid, 17 OCT 2025 - 20:08h.

Raquel perdió a sus padres cuando era pequeña, pero un día todo lo cambió y brilló gracias al fútbol

Raquel, de 47 años, no ha tenido una vida nada fácil. Esta brasileña, perdió a sus padres cuando era pequeña. Tuvo que salir adelante como pudo junto a sus 7 hermanos. "Teníamos que sobrevivir solos", le relata a Jorge Javier Vázquez. La mujer tuvo que luchar como pudo, con todas sus fuerzas, y encontró en el fútbol su escapatoria con la que su vida dio un giro de 360 grados.

Un día todo lo cambió y, mientras estaba jugando un torneo en su país natal, un equipo español se fijó en ella y la fichó. Aterrizó en la localidad madrileña de Navalcarnero y consiguió brillar con luz propia. Llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Sídney del año 2000.

Desde Madrid se trasladó a Galicia, donde conoció a su actual pareja de una forma muy peculiar. Raquel se enamoró de su mujer en la consulta del médico. Poco a poco, surgió la chispa del amor. Y ambas comenzaron una nueva vida en Melilla, donde conoció a dos personas que le ayudaron a crecer como persona. Andrés y Luisa, un matrimonio formado por dos policías nacionales, descubrieron en Raquel una persona bella y muy obsesionada por el fútbol.

Andrés y Luisa acogieron a Raquel en Melilla: su brutal conexión

Ellos reconocen ser unos fanáticos de este deporte, lo que hizo que existiese una conexión brutal con la mujer. A Raquel le apoyaron en todo: la acogieron en su casa, le dieron asistencia económica, alimentos... La mujer ha decidido darles una sorpresa en 'El diario de Jorge' a Luisa y Andrés para agradecerles todo lo que han hecho por ella.

"Mi mayor éxito en la vida no ha sido ganar títulos ni conseguir ovaciones en el campo. Mi verdadero logro ha sido cruzarme con vosotros. Andrés, Luisa, me habéis enseñado el verdadero significado de la palabra familia. Gracias a vosotros he creado una vida en España y me he sentido protegida", le lanza protagonizando un lacrimógeno encuentro.