La sorprendente aventura de un concursante en 'Agárrate al sillón': "Me apareció un tiburón"

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

Eugeni Alemany se queda a cuadros con una concursante ‘preparacionista’ de 'Agárrate al sillón': “¡Eso es más antiguo que el vinagre!”

Compartir







Eugeni Alemany presenta una tarde más 'Agárrate al sillón', uno de los concursos más divertidos de la televisión. Junto a Héctor Alarcia, campeón del programa, que ya lleva 19 victorias y un bote acumulado de 75.900 euros, recibe a los seis nuevos concursantes.

El primer participante ha sido José, que trabaja en un aeropuerto y quiere facturar en una maleta a Héctor y que se vaya del sillón. Luego conocíamos a Barezi, estudiante y viajera, viene dispuesta a darlo todo por ganar al campeón. A continuación, descubríamos a Pablo, es masajista y en sus manos está hacerse con la victoria.

Acto seguido, entraba Sergio, es técnico ferroviario y no quiere dejar pasar este tren. Después aparecía Hassan, un nadador profesional que tiene como único objetivo hacerse con el sillón. Por último, descubríamos a Isabel, le apasiona correr por la montaña y su meta ahora es casarse.

En una de las preguntas del programa, conocíamos más a fondo a Hassan, nadador profesional que asombraba a Eugeni Alemany y al público con sus grandes retos. Tras comentar varios de ellos, como nadar 50 km rodeando la isla de Manhattan, en Nueva York, el presentador se disponía a formular la primera pregunta.

"¿Cuántos huesos tiene un tiburón?" leía Eugeni Alemany y después de escuchar las opciones, Hassan respondía: "No tiene huesos, me encontré con uno en el mar Rojo", apuntaba. El presentador, muy sorprendido, preguntaba cómo fue lo que ocurrió y el concursante relataba: "Estaba nadando entre Egipto y Arabia Saudí, unas 8 horas y media de nado y a la mitad del recorrido me salió uno, pero tenía cinco barcos a mi alrededor y un emisor de ondas para alejarlo".