El motivo por el que Eugeni Alemany ha tenido que pedir disculpas: "La he liado un poco"

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

La loca anécdota de un concursante que ha sorprendido a Eugeni Alemany: ''Pudieron salvarme''

Como cada tarde, Eugeni Alemany aparecía en el plató de 'Agárrate al sillón' para dar comienzo a un nuevo y trepidante programa. Algo serio, comentaba que "estaba mal" porque piensa que ha metido la pata con un tema amoroso que se traía entre manos. Antes de explicar lo ocurrido, daba la bienvenida a Héctor Alarcia, campeón del programa, que ya acumula 12 victorias y 43.200 euros.

El primer nuevo concursante en entrar al plató ha sido Raquel, trabajadora social y un amante de las montañas rusas. Después aparecía Álvaro, es científico de datos, escritor y melómano. Luego descubríamos a la toledana María, una entusiasta de la neuroeducación junto con Isra, cuya mayor ilusión sería locutar 'Agárrate al sillón'. Acto seguido entraba Inma, una concursante experta en riesgos laborales y, por último, Jesús, que es ingeniero informático y un apasionado de los estoicos.

Después de las pruebas, Álvaro llegaba al gran duelo del programa y Eugeni felicitaba al concursante por su activa participación. Tras elegir los temas, Héctor y Álvaro respondían a cada una de las cuestiones que les planteaba el programa. Finalmente, Héctor Alarcia vencía a Álvaro y aseguraba así su continuación dentro de 'Agárrate al sillón'.

Eugeni Alemany pide perdón

El presentador recordaba que, en el anterior programa, habló de unos compañeros de redacción que parecían que se estaban comenzando a gustar y admitía que se había precipitado: "Había uno que sí y la otra persona no, así que la he liado un poco y quiero pedir perdón porque ahora parece que se ha hecho ilusiones".

Además, Eugeni Alemany bromeaba con la situación y aprovechaba para pedir consejo a Héctor Alarcia, que confesaba con un tono irónico: "A mí nunca me ha pasado que no se interesen por mí".