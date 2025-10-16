Ana, técnica de laboratorio en una fábrica de chocolate, sorprende a todos en ‘Agárrate al sillón’ al confesar que es ‘prepper’

En ‘Agárrate al sillón’ puede pasar de todo, pero lo que nadie esperaba era encontrarse con una concursante que asegura estar lista para sobrevivir al apocalipsis. Ana, vecina de Tona (Barcelona) y técnica de laboratorio en una fábrica de chocolate, dejó sin palabras a Eugeni Alemany al confesar su peculiar afición:

“Soy ‘prepper’, o sea, preparacionista. Creemos en el fin del mundo, entre comillas”. La participante explicó que durante el llamado día del apagón ella y su entorno lo tenían todo controlado: linternas, víveres, agua… “todo el kit preparado”.

La réplica de Eugeni Alemany

El presentador Eugeni Alemany, fiel a su humor socarrón, no tardó en reaccionar a la confesión con una carcajada: “A ver, con todo el cariño, pero eso del ‘prepping’ es más antiguo que el vinagre. En casa de mis abuelos siempre hubo velas, bujías y una garrafa de agua por si saltan los plomos”.

Tras la primera criba de concursantes, Ana logró mantenerse en la competición y Eugeni aprovechó para retomar el tema con su habitual ironía: “Éramos seis, ahora quedamos cuatro. Esto es un poco como una cosa de supervivencia, ¿no?”, bromeó.

La concursante no pudo evitar reírse, aunque confesó cuál sería su peor pesadilla si llegara el fin del mundo: “Un ataque zombi, porque las armas aún no las tengo hechas para eso”.

El presentador no perdió la oportunidad de bromear con su respuesta: “Para eso no hace falta mucho, mujer. Con una sombrilla, que le metas así… ¡Ya está!”.