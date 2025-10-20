Héctor Alarcia pierde el sillón tras un épico duelo final con Eux: "Ha sido una experiencia increíble"

'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Héctor Alarcia

Con 20 victorias y 81.000 euros, Héctor Alarcia visita una tarde más 'Agárrate al sillón' de la mano de Eugeni Alemany y con seis nuevos contrincantes dispuestos a darlo todo por conseguir el preciado sillón.

El primer concursante en entrar al plató ha sido Tomás, un futbolero no futbolista y un motero muy motorista. Luego conocíamos a Cris, funcionaria y judoka, quizá la combinación perfecta para ganar al campeón. Después aparecía Miguel, un consultor con la cabeza llena de datos que seguro le ayudan a alcanzar el sillón.

A continuación entraba Sandra es psicóloga y le maravilla la mente humana. Más tarde descubríamos a Eux, un hombre con una una extraña manía y es que odia que le repitan las cosas. Por último, entraba María, una futura doctora y muy orgullosa de su tierra, Badajoz.

Los concursantes se enfrentaban a las preguntas del programa y Eux lograba la mayor puntuación con diferencia. Automáticamente, el participante accedía al duelo final contra Héctor Alarcia para luchar por el ansiado sillón.

Así ha sido el duelo final: Eux vence por sorpresa a Héctor Alarcia

Después de recoger todas las respuestas de los concursantes, Héctor Alarcia conseguía 18 puntos y llegaba la hora de saber cuántas respuestas correctas había respondido Eux. El nuevo participante, se acercaba mucho a la puntuación del campeón y la tensión iba en aumento. El momento más sorprendente del programa se vivía cuando Eugeni Alemany revelaba que era correcta también la última respuesta alcanzando 19 puntos y superando así a Héctor Alarcia.

Al darse cuenta de lo que había conseguido, Eux resoplaba e intentaba tranquilizarse, mientras se llevaba una ovación por parte del público de 'Agárrate al sillón'. Sin embargo, Héctor Alarcia aún contaba con un último cartucho, 'La negociación' y decía a Eux: "Te ofrezco 6.000 euros", afirmaba y el recién ganador respondía: "Me quedo con el sillón". Con este rechazo, Héctor se convierte en el eliminado y se lleva a su casa un bote de 81.000 euros.