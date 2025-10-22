El show en plató de Eugeni Alemany bailando y moviendo las caderas como nunca antes en 'Agárrate al sillón'

Compartir







'Agárrate al sillón' arranca una tarde más para seguir repartiendo dinero. Eux Huerta, actual campeón del programa, se sienta en el sillón dispuesto a defender su puesto de los seis nuevos concursantes que visitan hoy el concurso. El recién estrenado dueño del sillón acumula en sus dos victorias, 9.000 euros.

Elisa es la primera concursante, es aseguradora y viene muy segura de ser capaz de derrotar a nuestro campeón. Luego conocíamos a Manuel, monitor de gym que cultiva mente y cuerpo a partes iguales. Después aparecía Elisa, una ama de casa que quiere el premio para que su hijo se independice.

A continuación descubríamos a David, que trabaja en una planta solar y piensa hoy brillar con luz propia. Desde Madrid llega Pilar, una cantante convencida a dar la nota para hacerse con el sillón. Por último, entraba Edu, un gamer andaluz que viene a pasarse el juego.

El momento más divertido del programa se producía durante la segunda pregunta de Manuel, cuando ha comenzado a sonar una música muy pegadiza. Eugeni Alemany se ponía a bailar de manera muy alocada, mientras movía los brazos y realizaba un sexi movimiento de caderas: "¡Esto es un temazo!". Ante tal show del presentador, el público aplaudía el momentazo 'bailongo' de Eugeni.