Eugeni Alemany bromea con Eux, el nuevo campeón de 'Agárrate al sillón': ''Eres como la parca''

Así ha sido el cómico momento en 'Agárrate al sillón'

El motivo por el que Eugeni Alemany ha tenido que pedir disculpas en 'Agárrate al sillón': "La he liado un poco"

El pasado lunes, Héctor Alarcia perdía su puesto en el sillón y se llevaba 81.000 euros a casa tras 20 victorias. Su contrincante, Eux, se convertía en el nuevo concursante de 'Agárrate al sillón' tras rechazar los 6.000 euros de Héctor y comenzaba su nueva aventura en el concurso.

Ahora, Eux estrena el sillón del concurso presentado por Eugeni Alemany y se enfrenta a José Manuel, Ágata, Marc, Bea, Javi y Juani, los seis nuevos concursantes que tratarán de arrebatarle el puesto en el programa ¿Conseguirán su objetivo? ¿Permanecerá Eux en el sillón?

En un momento dado del programa, Eugeni Alemany protagonizaba un momentazo al gastarle una broma a Eux. Y es que, en el turno de Javi, Eux le lanzaba una pregunta: ''¿Cuántos continentes tienen costa en el mar Mediterráneo?'', Javi respondía: ''Europa y Asia'', pero se daba cuenta de su error: ''Europa y África'', y fallaba la pregunta.

Tras su respuesta, el presentador se dirigía a Eux y bromeaba: ''¿Cómo es estar ahí, eh? Oye, cuando estuviste tú también, que viniste al programa, también el parte y reparte fue una desgracia''.

Y Eugeni provocaba la risa en plató: ''A ver si vas a traer tú algo, oye, porque eres como la parca, por donde pasas dejas muerte'', y el concursante se reía: ''Pues nada, disculpadme...'', pero el presentador le frenaba: ''No te tienes que disculpar de nada, que los que fallan son ellos, hombre, faltaría más''.