Leire Díez: "Tienen que demostrar dónde está ese ofrecimiento por un millón de euros al Sabadell"

Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían ofrecido información al Banco Sabadell contra el BBVA

Leire Díez niega haber vendido información al Sabadell: "Jamás se pidió dinero, decirlo es un delito"

Leire Díez y Javier Pérez Dolset habrían propuesto al Banco Sabadell la venta de información sensible sobre el BBVA, con el objetivo de que la entidad la utilizara en su defensa frente a la OPA, una operación que finalmente no se materializó.

‘La mirada crítica’. ha hablado en directo con Leire Díez, exmilitante del PSOE, quien niega haber pedido un millón de euros al Banco Sabadell: "No solo lo negamos, sino que creo que el equipo de desinformación que he padecido en los últimos meses ha desbordado las mentiras y su capacidad para manipular todo. Primero, lo desmentimos absolutamente. Y segundo, creo que se ha pasado una línea peligrosa que Javier y yo no estamos dispuestos a cruzar. Esto acabará en una demanda, porque no se puede salir con una información así, que no es verdad".

Leire Díez: "Yo no me reuní con nadie del Banco Sabadell"

Aclara además qué información se envió al Banco Sabadell: "Una asociación en la que está Javier presentó un escrito procedente de un despacho de abogados, tanto al Banco Sabadell como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, pidiendo que se informara bien de las circunstancias judiciales que afectaban al BBVA por una de las piezas del caso Villarejo. Esa carta se envió para que se ofreciera información completa. Si eso se ha mandado a todo el mundo, ¿Qué información sensible dicen? Yo no me reuní con nadie del Banco Sabadell".

Por último, se pronuncia sobre los supuestos encuentros con personas vinculadas al Banco Sabadell: "He llegado al punto en el que, como periodista, no tengo que explicar con quién me reúno. Pero lo más importante es que, para decir que cualquiera de nosotros dos ha pedido un millón por una información, hay que tener pruebas. Lo verdaderamente grave es que este equipo de desinformación, que siempre sale, dice cosas que no se han producido. Han metido dinero por medio y ahora tienen que demostrar dónde está ese ofrecimiento por un millón de euros, porque todo no puede valer".