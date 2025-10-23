'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Eux Huerta

El show en plató de Eugeni Alemany bailando y moviendo las caderas como nunca antes en 'Agárrate al sillón'

El programa que reparte dinero cada tarde en Telecinco junto a Eugeni Alemany da la bienvenida a seis nuevos concursantes. Entre todos los participantes, solo el que consiga más puntuación, podrá acceder al duelo final contra Eux Huerta, campeón del programa, para conseguir el preciado sillón. El recién estrenado concursante acumula ya un bote de 10.500 euros.

El primer concursante en entrar al plató ha sido Carla, una fallera dicharachera que lo da todo en los karaokes. Luego conocíamos a Kike, un policía muy puntual y que tiene mucho arte. Después aparecía Nico, un participante que ha hecho del deporte su modo de vida y quiere el sillón a toda costa.

A continuación entraba Cristina, una concursante dedicada a las ventas y muy festivalera. Más tarde descubríamos a Álex, un farmacéutico que baila tecno y apasionado de la famosa saga de Harry Potter. Por último, entraba Marta, escritora con varios libros publicados y que esta tarde quiere escribir un nuevo capítulo, el de su victoria.

Marta arrasa en el duelo final con Eux

Después de las preguntas individuales y en grupo del programa, Marta era la concursante que más puntos conseguía y esto la permitía acceder al duelo final Eux. Ambos tras responder a las preguntas, descubrían cuáles habían sido sus aciertos. Eux lograba acumular 16 puntos, pero la recién estrenada concursante arrasaba en puntos y conseguía alcanzar los 18 puntos.

Con estas cifras, Eux se veía obligado a usar su privilegio, intentar negociar con la concursante para mantenerse en el sillón del programa. El campeón le ofrecía 2.500 euros que se sumaban a los 5.700 conseguidos por Marta, esto convertía el bote final de Marta en una buena cifra, 8.200 euros.

La concursante ganadora del duelo final se lo pensaba durante unos instantes y finalizaba afirmando: "Lo voy a dejar un poco más y me quedo con su oferta".