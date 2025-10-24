El presenador recibe en 'El diario de Jorge' a Conchi, sin saber que su nieta Valentina le ha preparado una sorpresa llena de emoción

En ‘El diario de Jorge’ las emociones volvieron a desbordarse con una de las historias más conmovedoras de la temporada. Conchi, abuela de Valentina, acudió al programa sin saber a qué se enfrentaba ni quién había pedido su presencia.

Lo que no imaginaba era que detrás de su visita estaba su propia nieta, que quería agradecerle públicamente el amor y la comprensión con las que la ha acompañado durante su transición.

Al comienzo del programa, Jorge Javier Vázquez pidió a Conchi que mirara una pantalla. En ella aparecía una fotografía de su nieto antes de iniciar su proceso de transición. “Hoy día es mi nieta”, dijo con orgullo, aunque visiblemente sorprendida. “No me esperaba esto, me ha engañado. Le dije que no me llevara a la tele”, confesaba entre risas y emoción.

Una abuela ejemplar y un mensaje de amor

Tras ese primer momento, la emoción se apoderó del plató cuando apareció un mensaje en vídeo de Valentina: “Decidí llamarme Valentina porque viene de ‘valiente’. Gracias a ti, abuela, pude dejar atrás a Asier y ser quien soy hoy. Nunca me has juzgado y siempre me has enseñado que todo pasa por algo”.

Conchi rompió en lágrimas y reconoció que los últimos años habían sido “un poquito complicados”, pero que nunca perdió el cariño ni la cercanía con su nieta. “Me daba miedo que le hicieran daño, que la rechazaran o le pasara algo… pero nunca por lo que ella es”, confesó.

Jorge Javier, conmovido por su ejemplo

El presentador, visiblemente emocionado, no dudó en elogiar la actitud de Conchi: “Qué importante que gente de tu generación hable con tanta naturalidad del concepto de transición”, señaló Jorge Javier, destacando la lección de respeto y amor que ofreció en directo.

Finalmente, Valentina entró en plató, fundiéndose en un abrazo con su abuela: “Delante de toda España quería decirte lo pedazo de abuela que eres”, le dijo entre lágrimas. Conchi, entre risas y ternura, respondió: “Eso sí, me has tenido unos días bien nerviosa, ¿eh?”.