Pedro Jiménez 23 OCT 2025 - 21:41h.

El presentador de Telecinco se ha quedado completamente en shock: "Es lo más terrible que he escuchado en este programa"

Tiffany le pide a su ex que vuelva con ella y así retomar su relación poliamorosa triangular: "Quiero que seas la madre de mis hijos"

Compartir







'El diario de Jorge' nos deja en más de una ocasión, debido a las historias que descubrimos gracias a los invitados, con el corazón en la mano. Y no es para menos. La historia de una de las invitadas de este jueves no solo nos ha sobrecogido a todos, sino que también al propio Jorge Javier Vázquez, que ha confesado que es lo más "terrible" que ha escuchado desde que comenzó el programa en Telecinco.

Tini de Agustina, de 66 años y de Lleida, ha acudido a 'El diario de Jorge' a ciegas, sin saber quién le ha convocado y, a priori, muy confusa puesto que no conoce a nadie que le quiera ver a televisión (al menos, así le ha confesado a Jorge Javier Vázquez al verle por primera vez en plató). Un Jorge Javier que ha dado paso a unas imágenes de la hija de Tini escribiéndole una carta a su madre para explicarle cómo se siente tras su durísima etapa de depresión y alcohol.

Al ver el mensaje de su hija, Tini se ha destrozado al momento, asegurando que se había puesto muy nerviosa: "He tenido una mala racha, hemos tenido malos momentos... todo relacionado con el alcohol. Ahora se va superando y mejorando día a día, estuvo mucho tiempo con una depresión muy grande, sin salir (su hija) de la cama, con las ventanas cerradas. Dormía para no consumir y se tomaba muchas pastillas", cuenta una Tini que asegura que en la actualidad "ya se levanta y está mucho mejor".

"Estuve muy preocupada. Lo pasé bastante mal... pero la voy viendo que va recuperando su vida", añade la invitada en 'El diario de Jorge', que -asegura- siempre intenta sacar una sonrisa ante momentos así de difíciles. Pero no iba a ser con esta historia, durísima, con la que Jorge Javier se iba a quedar todavía más si cabe muy impresionado e impactado: "Hubo un momento en particular muy fuerte en mi vida... que hoy en día todavía...".

PUEDE INTERESARTE Dos presuntas hermanas biológicas se ven por primera vez y se someten a una prueba de ADN: solo el test dirá si Fátima fue un bebé robado

La desgarradora historia de Tini

Tini tuvo un bebé de 40 días y ocurrió algo inesperado para ella: "En el hospital me lo tiraron por la ventana siete plantas abajo. En su momento, se le echó la culpa a un niño de siete años que había allí que era un poco trasto. Yo no quise investigar ni quise saber más. Estuve mucho tiempo que no podía apagar la luz de mi casa porque veía la caída de mi hijo siete plantas abajo. Hoy, el 21, hace 40 años que murió. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas".

La reacción de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez se ha quedado conmocionado al escuchar la dura historia de Tini: "Llevo un año presentando este programa. Es la cosa más terrible que he escuchado y llevamos más de 10.000 invitados. Madre mía. Te voy a decir una cosa... nunca me había pasado. Me encantaría salir de este plató y ponerme a llorar. Es lo único que me pide el cuerpo, porque hay que continuar. Pero lo único que me sale es eso".