“Con el Señor todo cambia y todo es posible”, decía Sara con una sonrisa que desbordaba fuerza y ternura. La joven acudía al plató de ‘El diario de Jorge’ para dar una sorpresa, pero antes de hacerlo, quiso compartir su historia: la de una mujer que nació con espina bífida, que ha pasado más de una decena de operaciones y que hoy rompe barreras en el mundo de la moda.

Desde su nacimiento, Sara tuvo que enfrentarse a una enfermedad de la columna vertebral que le impide caminar. “Yo nací con la espalda abierta”, relataba, recordando que los médicos no detectaron su condición hasta el momento del parto.

Sin embargo, su historia no está escrita desde el dolor, sino desde la superación. “En mi casa nunca me han tratado diferente”, contaba emocionada. “Me siento la más mimada de las tres hermanas”.

El sueño que parecía imposible

La vida de Sara cambió cuando conoció a Eva Martín, una profesional que le abrió las puertas al mundo de la moda. “Era mi sueño desde pequeña, pero yo misma lo veía imposible por mis limitaciones”, confesaba.

Eva la animó a participar en Miss Gitana, un certamen en el que finalmente se convirtió en la primera y única gitana en desfilar con condición de silla de ruedas.

“Al principio me costó creerme que podía hacerlo”, admitía. “Pero Eva me repetía siempre una frase: ‘Tú puedes con todo”. Una frase que se grabó tanto en su corazón que decidió convertirla en un diploma para regalárselo durante el programa.

Un desfile que emocionó a todos

Después de contar su historia, Sara tomó la alfombra roja del plató y desfiló ante el público, que rompió en aplausos. “¡Qué elegancia!”, exclamaba Jorge Javier mientras ella se desplazaba con firmeza y sonrisa radiante.

Hoy, Sara es jurado del certamen Miss Gitana y sueña con que algún diseñador la elija como imagen de su marca. “Hay que soñar a lo grande”, decía.