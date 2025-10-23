Cuando César es sorprendido por su marido lanzando sobre él un cubo de basura, el invitado se moleta: Así ha sido su reacción

Aunque no tiene ni idea de qué hace en el programa de 'El diario de Jorge', las preguntas del presentador le hacen sospechar que quien se encuentra detrás de su invitación es su marido Moisés.

Sin embargo, César no podía imaginarse que fuese capaz de vengarse por sus descuidos con respecto a la limpieza del hogar lanzándole un cubo de basura. Su reacción no era la que él se esperaba.

Así ha reaccionado César a la lluvia de basura: "Estoy cabreado"

"Asqueroso", esa es la primera palabra que pronuncia cuando es sorprendido por una lluvia de basura que le ha propinado quien menos se esperaba. Ante su pregunta sobre qué le motiva a hacer esto, Moisés responde: "¿Cómo te sientes cariño? Así me siento yo en la casa recogiendo la basura".

Y es que su marido 'flipa' con que le haya dicho a Jorge Javier que sí que baja los desperdicios "a veces", momento que aprovecha la víctima para recordarle que es tarea de los dos. "Te dije que no le iba a sentar bien", le apunta el presentador, quien ha escuchado la tarde de hoy la historia más dura hasta la fecha en el programa.

"Estoy cabreado. Creo que hacer esto estaba de más y además en plena televisión. La vergüenza que me estás haciendo pasar, te lo juro", le confiesa. Sin embargo, su marido le explica que el motivo es "para mejorar", aunque el invitado no considera que esto vaya a servir de mucho porque "no había necesidad de venir pudiéndolo hablar en casa": "Hacer este show, no lo acepto. Está de más tirarme la basura encima. No me hace gracia, no me gustó".

No obstante, César se compromete a ser más limpio pero no olvida lo que acaba de suceder. "Ha dicho que, pese a todo, te quiere mucho. Está muy enamorado de ti", le confiesa Jorge Javier.