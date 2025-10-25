Amador Mohedano ataca de nuevo a su sobrina, Rocío Carrasco, y Fidel Albiac, en su entrevista en plató

Amador Mohedano rompe su silencio y se pronuncia sobre la entrevista de Rocío Flores: ''Es difícil hablar con ella''

Hace una semanas, Amador Mohedano regresó a la televisión para conceder una entrevista en la que no solo habló de su reciente problema de salud, sino que aprovechó el foco mediático para atacar de nuevo a su sobrina, Rocío Carrasco. El hermano de Rocío Jurado calificó a su sobrina como "traicionera" y llegó a decir de ella que "ha luchado más por sus parejas que por sus hijos". Ahora regresa a '¡De viernes!' dispuesto a seguir en su particular cruzada familiar.

Amador Mohedano reaparece en plató para zanjar todas las dudas que giran en torno a su estado de salud, del cual se ha hablado mucho tras la publicación de unas preocupantes imágenes suyas este verano. Además, el invitado se sincera sobre sus relaciones familiares y, en este sentido, no duda en hablar sobre su relación actual con Rosa Benito, con sus hijos y aborda la eterna polémica que lleva años manteniendo con su sobrina, Rocío Carrasco.

Amador Mohedano contra Fidel Albiac

Para Amador Mohedano y muchos otros miembros de su familia, Fidel Albiac es, sin lugar a dudas, el causante en oculto de que Rocío Carrasco haya roto relación con toda su familia. En plató, los colaboradores le preguntaban por qué pensaba esto, pidiéndole ejemplos concretos, y él contestaba: "No he convivido casi nada con él, pero cuando de verdad me empezó a doler fue cuando empecé a notar la influencia que tenía con mi sobrina Rocío"

Amador se ha mostrado muy tajante con el marido de Rocío Carrasco, quien en su opinión ha manipulado a la hija de Rocío Jurado en contra de toda su familia. No obstante, las acusaciones del invitado de esta noche no se quedaban solo ahí, sino que, además, comentaba sus sospechas en cuanto a la relación de Rocío y Fidel, asegurando que "no la trata bien". Una durísima declaración por la que los colaboradores le preguntaban más a fondo.

Amador destapa cómo era la relación entre Rocío Flores y Fidel

Durante toda su entrevista para 'De Viernes' el exmarido de Rosa Benito ha lanzado un sinfín de acusaciones a Fidel Albiac, aunque la más sorprendente ha sido cuando ha detallado la impactante confesión que le hizo su sobrina Rocío Flores: "Me dijo que no le gustaba vivir allí porque no se portaba bien con ella ni con el hermano, los encerraba y castigaba", afirmaba tajantemente.

Ante la curiosidad de los colaboradores, Amador Mohedano seguía relatando la difícil relación de Rocío Flores con Fidel: "Me ha contado que no estaba a gusto, que de pronto los castigaba y los encerraba en una habitación". Tras esta declaración, José Antonio León le preguntaba por Rocío Carrasco y si esta intervenía cuando esto sucedía o se quedaba callada, a lo que Amador contestaba contundentemente: "Mi sobrina estaba mandada"