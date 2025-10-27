telecinco.es 27 OCT 2025 - 14:00h.

Ángela no quiere seguir haciendo el tonto: “No estoy aquí para perder el tiempo ni hacerte regalitos estúpidos”

¿Qué siente Fátima por Marc Kitus? Saltan las alarmas ante una confesión de la soltera inconquistable: “Todavía me atrae”

Compartir







Ángela se ha mantenido calladita y muy atenta durante todo el programa 31 de ‘El loco amor’. No se ha pronunciado ni ante las lágrimas de Marta ni ante la cita íntima de Bea, venía de casa con una decisión tomada y en el momento que Sebastián Gallego le ha dado la palabra, la ha soltado.

Le ha cantado, le ha regalado una pulsera, le ha demostrado todo lo que siente por él y no ha servido de nada. A Ángela no le gustó nada que Marc Kitus le diera una cita íntima a Bea en lugar de a ella y ha tenido claro que su tiempo de conquistadora en ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, ha terminado “Marc no tienen ningunos pantalones, este trono lo ha llevado a su manera y no tiene pantalones en decirme a mí que no siente feeling ni nada por mí…”.

El soltero inconquistable ha intentado explicarla que igual le gustaba de otra forma, pero era tarde: “Dímelo antes, no estoy aquí para perder el tiempo ni hacerte regalitos estúpidos y quedar como una tonta en televisión. Para eso ya me la meto yo doblada en mi casa…”. La conquistadora estaba muy enfadada y en el momento que Marc Kitus ha intentado explicarse, ha estallado y ha salido corriendo, tras volverle a cantar las cuarenta al soltero inconquistable. No te puedes perder el momento, dale al PLAY.

Recordemos que Ángela ha sido la conquistadora que más detalles ha tenido con Marc Kitus durante su conquista. Se olvidó del enfado que sentía con él y le regaló una pulsara muy, muy especial, que tocó el corazón del inconquistable.

Tan solo unos días después, le demostró que su corazón estaba empezando a sentir algo especial por él y le cantó en directo una canción que ella misma había compuesto pensando en él.

A Ángela le encantó su cita sensual con el soltero inconquistable y no pudo dejar de pensar en él durante el fin de semana.

Vuelve a ver todos los programas completos de 'El loco amor' AQUÍ