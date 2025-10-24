telecinco.es 24 OCT 2025 - 14:05h.

Oriana Marzoli quiere conocer todos los detalles de la relación actual de Fátima y Marc Kitus, los dos solteros inconquistables de ‘El loco amor’

Fátima se derrumba como nunca en 'El Loco Amor' tras las últimas confidencias: "No puedo confiar en nadie"

¿Dónde está Iván? ¿Por qué no ha regresado a ‘El loco amor’? Sebastián Gallego ha querido dar respuesta a todas las preguntas sobre el conquistador de Fátima viendo la cita que habían tenido, pero la cosa se ha complicado al saber que la soltera inconquistable seguía siento algo por Marc Kitus.

Fátima no tenía muy claro qué sentía hacía Iván y decidió tener con él una cita de clarificación en el plató. Una cita en la que ella quiso saber cuál era realmente su orientación sexual porque los comentarios de sus otros conquistadores le habían hecho dudar.

Con las cosas claras, Fátima decidió tener una nueva cita con Iván para saber si sentía ella algún tipo de atracción o no. La soltera inconquistable fue muy sincera: “Eres un chico espectacular, pero…”. Iván también tenía la sensación de que él no tenía el mismo perfil que sus rivales: “Chicos más macarras, tatuados…”. Antes de dar por zanjada la conquista, Iván ha querido que Fátima le hablara de Marc Kitus, su compañero en el sofá de inconquistables. Fátima podría haber mentido, pero ha sido sincera y le ha reconocido que no tiene sentimientos: "Fue muy poco tiempo”, pero sí sigue sintiendo atracción.

De regreso al set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, la marcha de Iván ha pasado a un segundo plano porque Oriana Marzoli quería saber qué relación había entre los dos solteros inconquistables. A Fátima le ha entrado la risa y ha asegurado que es solo atracción física, pero cuando Marc ha dicho que él había cortado por lo sano cuando aceptó ser inconquistable, ella le ha agarrado y le ha soltado un: “Mentiroso”, que tienes que escuchar en el vídeo principal, dale al PLAY.

Fátima abandonó la conquista de Marc Kitus para sentarse en el sofá

Fátima sorprendía a Marc y a sus rivales al ponerse en pie en el set de ‘El loco amor’ y comunicarle a su soltero inconquistable que ya no quería seguirle conociendo: “No estoy acostumbrada a conquistar, siempre me conquistan”.

Así fue la última cita sensual de Marc Kitus y Fátima en 'El loco amor'

Fátima y Marc Kitus tuvieron una cita que parecía de diez, pero que tuvo un final inesperado que cambió su relación de golpe.