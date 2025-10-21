Marta, la conquistadora de Marc Kitus, se planta ante la última decisión del inconquistable: "Se acabó"

telecinco.es 21 OCT 2025 - 14:00h.

Marc Kitus y Bea tienen una cita llena de conexión: “Me ha flipado”

Marc Kitus soluciona su conflicto con Marta y planean su primera cita íntima: “No quiero ser de las últimas”

Sebastián Gallego ha comenzado el programa 27 de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, anunciando que quedaba cerrado el bando de conquistadoras de Marc Kitus, pero no podía imaginarse que su recta final en el sofá de inconquistables fuera a convertirse en una montaña rusa de emociones. Tan solo unos minutos después, Ángela pedía una canción dramática y Marta salía corriendo hecha un mar de lágrimas.

Ángela, Marta y Bea se han puesto muy contentas al saber que se cerrada el casting de conquistadoras de Marc Kitus y que se convertían en las finalistas de la carrera hacía su corazón. Las tres están muy ilusionadas con el soltero inconquistable y están deseando que comiencen las citas íntimas, pero la alegría ha durado muy poquito.

Bea adelanta a sus rivales en una sola cita con Marc

Beatriz estaba muy molesta por los últimos besos de Marc Kitus y Ángela, y explicó que su cita con el inconquistable había sido: “Una supercita”. Nadie parecía crearla, pero cuando Ángela y Marta la han visto, han saltado chispas. Entre el inconquistable y Beatriz ha surgido una conexión muy, muy especial, que para ambos ha ido mucho más allá de una atracción física.

Marta estaba en shock y no ha querido casi ni mirar la cita, pero era más que evidente que Beatriz había avanzado mucho m�ás que ellas en una sola cita. De hecho, los jóvenes han confesado que fueron de la mano hasta el coche tras dejar de grabar y Oriana Marzoli ha contado que Marc ha hablado de ella a sus redactores: “Les ha dicho que le ha flipado Bea”.

Marc Kitus descarta a Ángela para una primera cita especial

Con tal tensión en el set, Sebastián Gallego le ha pedido a Marc Kitus que eligiera su primera cita íntima, pero que antes de decirle quién era la elegida, les dijera con quién seguro que no la iba a tener la primera. Marc Kitus ha tenido claro que la primera no iba a ser Ángela y la conquistadora se ha quedado noqueada. Lleva tres semanas dándolo todo por el inconquistable y solo ha tenido dos citas.

Al verla tan afectada, Marc Kitus le ha dado una cita de clarificación en directo y ella ha sido muy sincera con él: “Te voy a matar, no entiendo nada”. El inconquistable le ha dado sus razones y Ángela, que está muy ilusionada, ha intentado restarle importancia a la situación. Descubre en el vídeo la conversación completa.

Marc Kitus tenía que elegir su primera cita especial y ha tenido claro que quería que fuera una cita en la que pudiera hablar con su conquistadora y luego terminar en: “Un jacuzzi o una cama”. Hasta ese momento todo parecía normal, pero en el momento que ha pronunciado el nombre de la conquistadora con quién la quería tener, la cosa se ha complicado.

Al escuchar el nombre de Bea, Marta ha salido corriendo sin mirar atrás. En esta ocasión, Marc Kitus no ha pedido permiso y ha salido corriendo detrás de ella. Recordemos que en su última cita, Marta le pidió al inconquistable ser la primera en tener una cita íntima.

Marta estaba muy afectada y no ha podido contener las lágrimas. Está intentado ser muy liberal y entender que Marc Kitus tiene que conocer a otras chicas, pero las cosas le están empezando a doler y no sabe si va a poder aguantar más. Tras una larga conversación y muchos abrazos, Marta le ha dado a entender a Marc que sí iba a seguir conquistándole, pero no ha querido regresar al plató.

¿Regresará Marta en el próximo programa? ¿Tendrá Marc Kitus su cita especial con Bea? ¿Qué canción escuchará Ángela para superar la decepción? Son muchas las preguntas que han quedado en el aire y que podremos responder el miércoles a las 14:00 horas en directo en Mediaset Infinity.

