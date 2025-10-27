Marc Kitus se rompe ante las lágrimas de una Marta destrozada: “No puedo más”

telecinco.es 27 OCT 2025 - 14:11h.

Tras varios programas intentando aclarar lo que siente su corazón, Marta ha regresado a ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, para seguir luchando por el corazón de Marc Kitus, pero al ver la cita íntima que el soltero inconquistable había tenido con Bea, se ha roto y ha sentido que su tiempo en el programa había terminado.

Marc Kitus estaba feliz porque Marta, su conquistadora más veterana y por la que más siente estaba de nuevo en el set de ‘El loco amor’, pero la felicidad le ha durado muy poco porque teníamos que ver la cita íntima que ha tenido con Bea, su conquistadora más nueva, pero la que más le ha impactado.

Al ver la cita, una cita íntima en un lugar preparado para la realización de tramas de adultos, Marta se ha roto por completo y ha sentido que no podía más. Su participación en el programa no tenía sentido y ha mostrado su deseo de abandonar, frente a lo que su corazón le decía.

Al verla llorar desconsoladamente, Marc Kitus no ha dudado en levantarse a abrazarla y ha pedido tener una cita sin cámaras con ella en ese mismo momento, pero no era posible. Marc es un tipo que no llora nunca, pero ver a Marta tan afectada le ha roto: “Soy cero de llorar, pero me duele verla así, me rompe”.

El soltero inconquistable ha roto a llorar y contra todo pronóstico, Marta ha sido la única que se ha levantado a darle un abrazo. Bea no podía decir nada porque sentía que la reacción de ambos era totalmente entendible, y era posible que ella hubiera actuado igual en su situación.

La amiga de Marta, al teléfono: "Te pidió que no lo hicieras"

Sebastián Gallego ha pedido a Martina, una amiga íntima de Marta, que entrara en directo para consolar a su amiga e intentar explicarle a Marc Kitus por qué estaba tan afectada. Martina le ha recordado a Marc Kitus que Marta le pidió ser la primera en las citas íntimas y que se había sentido decepcionada.

Hace tan solo unos días, Marta le pidió a Marc Kitus ser la primera en tener citas sin cámaras durante una cita sensual que no tuvo el final que el soltero inconquistable.

Al ver que Marc Kitus se olvidaba de su petición y le daba la primera cita íntima a Bea, Marta abandonó el set muy enfadada y sin poder dejar de llorar.

