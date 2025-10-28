Logo de telecincotelecinco
Le declara su amor en directo en ‘El diario de Jorge’ y se lleva un tremendo chasco: “Eso no significa…”
Christian le declara su amor a Jacqui en ‘El diario de Jorge’Redacción digital Telecinco
En ‘El diario de Jorge’, las historias de amor no siempre acaban como uno espera… y la de Christian y Jacqui fue buena prueba de ello. Christian busca a una mujer para jubilarse y pasar juntos el resto de sus vidas y parece que la ha encontrado: Es Jacqui, una chica a la que no conoce en persona. el invitado visita el programa para delcarle su amor en directo delante de todo el mundo.

Jacqui entraba en el plató sin imaginar que era la protagonista de una declaración de amor. La invitada, cantante ecuatoriana afincada en Barcelona, se mostraba risueña y natural: “Sí, yo canto, bailo… y creo que lo que más les gusta a los hombres son ellas”, decía entre risas, señalándose los pechos.

La declaración… y el silencio

Christian aparecía en el plató, visiblemente nervioso, para confesarle a Jacqui sus sentimientos: “Me encantas, me gusta cómo eres, cómo cantas… Me gustaría tener una cita contigo y ver si surge algo”.

El público aplaudía y todo apuntaba a una historia con final feliz… hasta que Jacqui reveló lo inesperado: “Tengo pareja”.

El silencio se apoderó del plató. Jorge Javier Vázquez, con su ironía habitual, rompía la tensión: “Bueno, Christian… ya sabes lo que se dice en estos casos: ya te llamaremos”.

Aunque el flechazo no fue correspondido, ella se despedía entre sonrisas y cariño. “Eso no significa que no podamos ser amigos”, decía Jacqui con amabilidad.

