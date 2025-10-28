La mujer de Rubén y unos asuntos económicos dinamitaron su relación. Hoy, quiere recuperar la relación tan especial que tenían

Víctor tiene la sospecha de que su hermano gemelo Rubén está detrás de su invitación a 'El diario de Jorge'. Y es que han estado sin tener relación más de una década motivados por una mujer y asuntos de dinero. Un excesivo tiempo en el que asegura haberlo pasado mal pues tenían un vínculo especial.

Sus sospechas se confirman cuando entra en el plató y narra cómo pasaron de ser uña y carne a sentir desapego. Este distanciamiento se originó cuando trabajaron para la empresa de su padre por diversas discrepancias. También se enfrío con el resto de hermanos, pero el que más le duele es su hermano gemelo, según asegura.

Sin embargo, todo empeora cuando Víctor se muda a Zaragoza para entrar en el ejército pues su vida se torna infeliz mientras que la de Rubén no puede ir mejor: enamorado, casado y con una vida “más ordenada”, algo que él cree que “en cierta manera le dolía y creo no estar equivocado”. La gota que colmó el vaso fue las desavenencias entre su hermano y su pareja, pues ambos eran rectos en su forma de ver la vida.

Rubén quería pelear por su matrimonio y se puso del lado de su mujer: “Me echo la culpa porque tenía que haber tenido criterio propio y no sé si estuve a la altura”. Su relación se tornó tan fría que asegura haber sentido mucha ansiedad por si se lo encontraba por la calle en aquella época en la que ni si quiera se miraban: “Fue muy mala época, la peor de mi vida. Sufrimos mucho”.

Decidieron de esta manera seguir su camino y ser inflexibles el uno con el otro, pero hoy quiere poner un punto y a parte en su historia para comenzar un nuevo capítulo pues “a tu hermano gemelo no lo puedes dejar de querer”: ¿Estará dispuesto Víctor a aceptar la tregua?

La versión de Víctor, su hermano gemelo

Víctor, quien se encontraba escuchando desde otra sala la versión de su hermano, asegura que él es consciente de que no es perfecto, pero que quien se distanció de la familia fue él. En este momento, confiesa los sentimientos que tiene por su hermano: “Yo lo quiero mucho pero son muchos años los que él se ha distanciado… Él se casa con una chica y de repente rompe vínculos con la familia y conmigo. Fue devastador y reponer eso emocionalmente no es tan fácil”.

Y es que, aunque lo quiera con el alma, reconoce que “es duro”. Pero esto no es un “no”, es simplemente una petición: “Que tenga paciencia porque me falta ese empuje emocional”. Al fin y al cabo, Víctor quiere que sepa que no es rencor lo que le mueve: “Si algo le pido a Dios es que no me dé de eso tan malo”. “Intentaba buscarlo y no lo encontrada de ninguna manera”, confiesa cuando Jorge Javier le pregunta qué fue lo que más le dolió.

Sin embargo, no duda en entrar en plató para reencontrarse con Rubén, a quien abraza mientras este le besa en la cabeza. “Hay que dar las gracias a Sandra porque hizo mucho por la unión”, afirma Rubén pues la mujer de Víctor hizo mucho porque retomaran la relación en febrero.