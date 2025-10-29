Lilian Ponce perdió a su marido ahogado en un garaje y Ernesto Martínez a una hermana que aún está desaparecida y su sobrina

Primer aniversario de la DANA, en directo | Carlos Mazón admite fallos en la gestión: "En algunos casos no fue suficiente”

A Lilian y a Ernesto les une el dolor por la muerte de familiares aquella fatídica jornada del 29 de octubre de 2024 cuando las riadas les quitaron a sus seres queridos. Ninguna de las explicaciones oficiales ni las ayudas prometidas les consuelan. Ella se niega a aceptar la muerte de su marido y él trata de luchar contra el vacío que ha dejado la desaparición de su hermana.

Lilian Ponce recuerda con lágrimas en los ojos y con la vista ausente puesta aún en aquellas trágica horas "el ruido" del agua al inundarlo todo. Aturdida por esos momentos, un año después sigue reviviendo ese momento en el que "estaba sola, sola con mi perra" y sigue preguntándose "¿mi marido dónde está?".

El marido de Lilian Ponce murió ahogado en un garaje

Las últimas palabras que se cruzaron antes de que el agua se llevase la vida de su marido fueron un consejo para cuidarle: "Ponte chaqueta que va a llover", le dijo, mientras bajaba al garaje a sacar el vehículo de la señora, una trampa mortal de la que no pudo escapar. Un año más tarde asegura "aún espero que suba, pero no subió más".

Ernesto Martínez perdió hace un año a su hermana y su sobrina. Ella "había terminado su jornada a las 16:00 horas, y mi sobrina empezaba a las 17:00". Cuenta que "como no tenía carné ni tenía coche, dependía de su madre para recogerla y llevarla al trabajo"

Fueron las horas más duras de la DANA, cuando el agua arrasaba todo a su paso, "mi hermana cuando sale ya está cayendo bastante, pero su única obsesión era que su hija no llegara tarde al trabajo". Los últimos instantes de ambas mujeres están grabados en un vídeo: "Prácticamente ya estuvieron grabando su muerte en directo", asegura ya que a las 16:58 graban las primeras imágenes en las que puede verse ya cómo el agua comienza a subir de nivel dejándolas atrapadas en el interior del vehículo.

"Prácticamente grabaron su muerte en directo"

Pero lo peor llegó a las 17:315 cuando en el vídeo que le manda de nuevo a su jefe el agua está a punto de cubrir el coche mientras en su interior las dos mujeres intuyen ya el grave riesgo mortal que corren: "si diéramos con un árbol o alguna cosa", llegó a comentar la mujer pensando en cómo poder salvarse de la inminente tragedia.

La cruda realidad no tardaría mucho es golpearles. Lilian aún sigue negando ese momento: "¡No me digas eso, no, no, no, no, no; él no esta muerto!". Porque a su marido lo encontraron sin vida en el interior del garaje donde no tuvo ni tiempo de sacar el coche y menos, de ponerse a salvo. La subida del nivel del agua fue tan rápida que quedó atrapado en su interior. Los equipos de rescate tardaron cuatro días en poder entrar y rescatar los cuerpos de las personas ahogadas en el interior del aparcamiento.

Ernesto tuvo que esperar aún más para que el dolor acabará con cualquier atisbo de esperanza. Un agricultor encontró entre naranjos el cuerpo de su hermana sin vida. Pero solo a ella. De su sobrina, nada se sabe, ella es una de las desaparecidas de la DANA: "Posiblemente, esté bajo cinco metros de tierra o de lodo. Vete tú a saber. Por eso no lo encuentran". Sabe que ahora toca "un trabajo de arqueología" porque, "a día de hoy, ahora mismo ya no hay un cuerpo. Ahora mismo son pelos y huesos", lamenta.

Estos doce meses han sido un calvario para Lilian que muestra sin vergüenza su dolor: "Luego, pasando el tiempo, te duele más y más y más", lamenta.

Ernesto, por su parte aún tiene que bregar día a día con las preguntas sin respuesta de su sobrino nieto: "Cuando hablo con el hijo de mi sobrina, cuando hablamos de su abuela, de mi hermana, hablamos en pasado, pero cuan hablamos de su madre, es cómo si aún estuviese viva". Doce meses más tarde lamenta: "no sabes dónde llevarle flores".

Y todos los días el mismo temor, la misma sombra: "¿Hoy será el día, me llamarán y medirán, ya la hemos encontrado?".