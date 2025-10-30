Desi llega al 'Diario de Jorge' para reclamar a su expareja 5.000 euros

Una joven de 23 años se enfrenta a su madre por despreocuparse de sus dos nietos: "No digas que te odio porque más por ti no he hecho"

Compartir







Muri ha sido invitado al 'Diario de Jorge' sin saber que quién le trae hasta el programa de Jorge Javier es su ex. Ella le ha citado con una hucha como regalo para reclamarle una deuda de 5.000 euros.

Al sentarse en el sofá, el presentador le pregunta por el posible significado de ese elemento, sin embargo él no parece reconocer de por quién puede venir: "Poco va a sacar de mí, todo se puede hablar. Yo estoy tranquilo, tengo que ver y estoy dispuesto a escuchar y entender. Yo con dos niños no tengo ahorros, pero se puede llegar a un acuerdo siempre".

Tras esto, Jorge le ha mostrado el mensaje de la persona que le quiere dar el mensaje: "Quiero reclamarle a mi expareja de cuando tenía 18 años un dinero que le había dejado prestado para sus asuntos, sus coches, préstamos...un dinero que le debía a sus amigos y tal. Nosotros estuvimos casi un año juntos y claro yo nunca le echaba cuentas al banco porque yo siempre tenía muchísimo dinero, tenía dieciocho mil euros cuando empezamos".

El mensaje continúa: "Un día voy lo miro y veo que de 18.000 euros baja a 5.000 mil. Fue horroroso, a los dos días me dio una parálisis facial. Yo veo por las redes que le va bien. Vengo a este programa a reclamarle que ahora que te va tan bien en la vida pues que te acuerdes de mí y me devuelvas el dinero

El reencuentro de Muri con su ex

Momentos previos a reencontrarse con Desi, Muri asegura que no es esa la cantidad que le debe: "¿Eso está escrito en algún lado? Cuando uno está en pareja a veces se pide, se gasta...no tenía buena situación económica. Si me ayudó, pero no me reclamó nada. Creo que ella está exagerando, que me lo explique y comente".

Una vez llega Desi a plató le asegura que "me debes 13.000 euros, más todo lo que yo te di. Lo sabes que no son 5.000, pero te voy a hacer el favor de bajarlo a eso", a lo que él entre risas añade: "Las rebajas de otoño". Por último, él decide llegar a un acuerdo con Desi: "Yo te puedo decir que podemos llegar a un entendimiento porque ahora no tengo 5.000 euros. Poco a poco". Ella acepta el acuerdo, pero hace una petición: "Me vale el poco a poco, pero lo quiero por escrito