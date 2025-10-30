Marga le ha cantado las cuarenta a su madre, Margarita: así han solucionado su desencuentro

Marga, una joven de 23 años, se ha enfrentado a su madre, Margarita, por despreocuparse de sus dos hijos. Así lo ha compartido en directo en 'El diario de Jorge', donde su progenitora desconocía por completo el motivo de su invitación al programa hasta que ha escuchado a su hija lanzarle reproches.

Margarita no ha dado crédito después de escuchar que su hija cree que le "odia". "Pienso que ha sido por mi padre, se separaron cuando tenía 8 años", relataba Marga. Esta cree que tuvo más conexión con su padre, ya fallecido, que con ella y que tras su muerte exisitó una distancia entre una y otra que hasta ahora no habían abordado.

"A mi padre enfermo lo quería más pero a mi madre también la quiero mucho. Soy arisca con ella", cuenta. Marga comentaba también que desde este momento, y tras ser madre de dos hijos, su madre apenas le tiene en cuenta. "Tira más por sus parejas que por sus hijos", decía.

El rifirrafe entre madre e hija

Margarita estaba escuchándola y no ha podido ocultar su enfado al conocer los reproches que lanzaba contra ella. "Qué poca vergüenza tienes", ha sido lo primero que le ha dicho la mujer a su hija nada más entrar en el plató.

"Es que esto se puede hablar, no tengo ningún problema. ¿Pero que tú digas todo lo que has dicho?", lanzaba muy indignada. Margarita no ha dudado en recordarle que le compró una casa y un coche y que ha dado todo por ella.

"Has sido muy rebelde pero no digas que yo te odio porque mas por ti no he hecho", le transmitía haciendo referencia a su dura adolescencia. Afortunadamente, una y otra se han sincerado y se han disculpado tras su rifirrafe.