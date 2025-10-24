Patricia Pardo homenajea a María Callas, gracias a la ayuda de Bibiana Fernández

En 'Vamos a ver', Patricia Pardo se caracteriza cada viernes de una figura histórica para rendir homenaje y destacar la vida y obra de personas relevantes. En el programa de hoy, 24 de octubre, Patricia Pardo se ha caracterizado de María Callas, la soprano considerada la cantante de ópera más eminente del siglo XX.

Patricia Pardo ha comenzado el programa recordando la figura de María Callas: "Están viendo el debut de María Callas en París, el 19 de diciembre de 1958. Aquella noche, la élite parisina se rindió ante una mujer que mostró que la fuerza no estaba solo en su voz, sino también en su alma. Tenía un temperamento arrollador, una presencia magnética y una voz capaz de llegar a todos los rincones del teatro sin micrófono. Trabajó tan duro que se convirtió en la diva más grande de la historia, la llamaban la divina".

Patricia Pardo: "Cuando Dior y Callas se unieron ocurrió algo mágico, la moda se hizo arte y el arte se vistió de moda"

Además, ha mencionado al diseñador Christian Dior: "Y alguien que entendió su fuerza antes que nadie fue Christian Dior. Él la vistió para ser eterna, porque cuando Dior y Callas se unieron ocurrió algo mágico, la moda se hizo arte y el arte se vistió de moda. Esta semana, en la que celebramos el Día de la Ópera y recordamos el aniversario de la muerte de Christian Dior, rendimos homenaje a dos genios que nos enseñaron que la moda puede ser inmortal y que hay voces que nunca se apagan".

Por último, ha querido agradecer a Bibiana Fernández que le dejara el vestido: "Gracias a Bibiana Fernández puedo lucir este espectacular diseño auténtico de Christian Dior. Ella lució este mismo diseño en 2008, en el Baile de la Rosa, así que le doy las gracias de verdad a Bibiana. A veces es difícil, pero te encuentras a mujeres con una personalidad tan grande y una fuerza y seguridad en sí mismas tan inmensas que no les importa tener estos gestos de generosidad, que recordaré de por vida. La llamamos la semana pasada para decirle que íbamos a rendir homenaje a María Callas, sabíamos que tenía un Dior, y aquí lo tengo. No puedo ser más feliz, gracias a ti Bibiana".