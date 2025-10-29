Los vecinos denuncian los problemas médicos que les están causando los humos

El equipo de 'El programa de Ana Rosa' se ha trasladado hasta Bilbao donde los vecinos no pueden más. Denuncian que las dos fábricas que hay, una de fertilizantes, y otra de tratamiento de residuos peligrosos, echan el humo constantemente en sus casas con los riesgos que ello conlleva.

Llevan años con esta situación y el Ayuntamiento les dice que van a trasladar la fábrica, pero en lugar de eso, denuncian que han aumentado' su capacidad de producción. Lucía, una de las vecinas afectadas explica detalladamente el infierno que están viviendo y con el que está deseando acabar.

''Nos afecta de muchas maneras, a cada persona de forma diferente, a unos con picores de ojos, de garganta, erupciones dermatológicas, la situaci�ón es que aquí se tratan, además de producir fertilizantes químicos, se tratan residuos peligrosos que provienen de cualquier punto del estado y se tratan en en una zona habitada'', comienza contando Lucía.

Además, cuenta que el Gobierno vasco no les hace caso: ''El año pasado la planta de residuos peligrosos se excedió y el anterior también en su capacidad de producción. Y mientras pensábamos que las instituciones Gobierno vasco y ayuntamiento estaban trabajando para buscar una salida a estas instalaciones fuera de un núcleo poblado, nos encontramos que realmente lo que se estaba trabajando es en aumentar su capacidad de tratamiento de residuos en un 40% de de más, para que no haya ningún límite en la cantidad de toneladas que pueden trabajar aquí en lo que es el núcleo urbano de Bilbao''.

''No podemos abrir las ventanas, todo el mundo siente la afección a la salud. El Gobierno vasco ha autorizado un 40% más de tratamiento de residuos de peligrosos. Pero no en una nueva ubicación, que es lo que todos pensábamos que iba a suceder, no en una nueva planta moderna, sino que tiene aperturas y tiene agujeros por doquier y frente a nuestras casas'', denuncia la vecina.

Por otro lado explica los daños que sufren: ''Bueno, hay muchos partes médicos con diferentes casuísticas, pero ya el hecho de vivir en una ciudad ya te expone a un riesgo ambiental importante, pero si le añades un ingrediente más a la ensalada, que no debe de estar, que es un residuo industrial peligroso debajo de tu casa, pues puedes imaginar''.