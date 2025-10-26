Sorpresa en 'Bailando con las estrellas' al conocer el nombre del repescado: "No me lo esperaba para nada"

Bárbara Rey, Iago García, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Sara Escudero o Aless Gibaja, ¿quién será el repescado?

Todas las actuaciones de la gala 7 de 'Bailando con las estrellas'

Compartir







¡Ha llegado la ansiada repesca a 'Bailando con las estrellas'! Los concursantes eliminados tienen una segunda oportunidad y solo uno de ellos podrá regresar a la competición. Iago García, Bárbara Rey, Manu Tenorio, Sara Escudero, Pepe Navarro o Aless Gibaja, ¿quién será el que regrese de nuevo como concursante del programa de baile?

Todos quieren volver a la competición, pero solo uno de ellos tendrá el privilegio de formar parte de nuevo del elenco de participantes de manera directa gracias a los votos del público. Para ello, todos han salido a la pista de baile con la intención de demostrar que esa plaza es suya y que están dispuestos a todo por regresar al programa.

Manu Tenorio regresa a 'Bailando con las estrellas' tras ser repescado/a

Público y jurado (compuesto por Pelayo Díaz, Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez e Inmaculada Casal) no ha querido perder detalle de las seis actuaciones que han defendido Bárbara Rey, Iago García, Manu Tenorio, Pepe Navarro, Sara Escudero y Aless Gibaja junto a sus maestros y maestras de baile. Pero solo una pareja puede volver automáticamente gracias a los votos del público, que ha votado a través de la app de Mediaset Infinity.

Finalmente, Jesús Vázquez compartía el nombre del concursante que regresa a la competición que no era otro que Manu Tenorio. El cantante, sin apenas creer lo que acababa de pasar, agradecía emocionado a su mujer el apoyo que le ha brindado todos estos meses y también la paciencia de su maestra de baile: "Sin Gemma esto no habría sido posible, ella es la que me ha empujado cada semana a no rendirme".

Un segundo repescado volverá a 'Bailando con las estrellas'

Por otro lado, Manu Tenorio no es el único participante que será repescado, pues hay una segunda oportunidad para dos de los eliminados. Sara Escudero o Bárbara Rey, una de ellas pasará a ser concursante oficial la semana que viene tras volver a bailar, enfrentándose así a 'El último baile': solo una de ellas dos será la segunda concursante repescada de la edición.