Todas las actuaciones de la octava gala de 'Bailando con las estrellas'

Los concursantes junto a Jesús y Valeria
Todas las actuaciones de la octava gala de 'Bailando con las estrellas'
Tras la primera parte de la repesca la semana pasada, Manu Tenorio se reincorporaba directamente a la competición al ser el más votado de la noche entre jurado y audiencia. Ahora, en esta octava gala de 'Bailando con las estrellas', un segundo concursante regresa al programa tras 'El último baile'.

Además, como en galas anteriores, el resto de participantes de la competición demuestran su destreza para el baile sobre el escenario junto a sus maestros de baile. ¿Quieres ver las actuaciones de la octava gala de ‘Bailando con las estrellas’ de este especial Halloween? ¡Puedes verlas aquí, vídeo a vídeo!

Blanca Romero y Edgar Sztuce bailan jive: 'Goo Goo Muck'

La actuación de Blanca Romero en la gala 8
Manu Tenorio y María Monedero bailan salsa: 'Day O - Banana Boat Song'

La actuación de Manu Tenorio en la gala 8
Nona Sobo y Max Stryjski bailan tango europeo: 'Defying Gravity'

La actuación de Nona Sobo en la gala 8
Nerea Rodríguez y Genis Betrian bailan pasodoble: 'The Joker'

La actuación de Nerea Rodríguez en la gala 8
Jorge González y Gemma Domínguez bailan tango europeo: 'Need You Tonight'

La actuación de Jorge González en la gala 8
