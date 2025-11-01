Todas las actuaciones de la octava gala de 'Bailando con las estrellas'

Disfruta aquí de todas las actuaciones, completas, de la octava gala de 'Bailando con las estrellas': especial Halloween

Bárbara Rey sufre un doloroso accidente durante los ensayos: la vedette decide si contin�úa o no en el concurso

Tras la primera parte de la repesca la semana pasada, Manu Tenorio se reincorporaba directamente a la competición al ser el más votado de la noche entre jurado y audiencia. Ahora, en esta octava gala de 'Bailando con las estrellas', un segundo concursante regresa al programa tras 'El último baile'.

Además, como en galas anteriores, el resto de participantes de la competición demuestran su destreza para el baile sobre el escenario junto a sus maestros de baile. ¿Quieres ver las actuaciones de la octava gala de ‘Bailando con las estrellas’ de este especial Halloween? ¡Puedes verlas aquí, vídeo a vídeo!

Blanca Romero y Edgar Sztuce bailan jive: 'Goo Goo Muck'

Manu Tenorio y María Monedero bailan salsa: 'Day O - Banana Boat Song'

Nona Sobo y Max Stryjski bailan tango europeo: 'Defying Gravity'

Nerea Rodríguez y Genis Betrian bailan pasodoble: 'The Joker'

Jorge González y Gemma Domínguez bailan tango europeo: 'Need You Tonight'