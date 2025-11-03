'Agárrate al sillón' aterriza en Telecinco con seis nuevos concursantes dispuestos a todo por ganar puntos y eliminar a Justo de Castro

La pregunta de Eugeni Alemany que pone en un compromiso a un concursante: "Lo va a ver mi mujer"

Eugeni Alemany y el campeón del programa, Justo de Castro, dan la bienvenida a un nuevo y divertido programa. Con 10 victorias y 45.900 euros de bote acumulado del líder, se enfrenta a seis nuevos concursantes dispuestos a darlo todo por arrebatarle el preciado sillón.

Mercé es la primera concursante en entrar al plató, está jubilada y ahora quiere el puesto del campeón. Luego aparecía a César, su tiempo libre lo dedica a correr por las montañas y hoy busca llegar a la cumbre del sillón. Después conocíamos a Teresa, funcionaria y toda una madraza de tres hijos.

Por otro lado, descubríamos a José Carlos, gestor de pisos turísticos, abogado y sobre todo sevillano. Después salía Marta, una nueva participante convencida de ser capaz de hacerse con el sillón. Por último, entraba Alberto, un economista y consultor que ahora quiere cambiar la oficina por la policía.

La altura de un concursante sorprende a Eugeni Alemany

Durante la primera pregunta, Eugeni Alemany mostraba su sorpresa al acercarse a Alberto. "Solo hay que vernos juntos, fíjate que yo soy alto y mido 1,87 y eres bastante más alto, ¿cuánto mides?" preguntaba el presentador. El concursante afirmaba con la cabeza y desvelaba su altura: "Yo mido dos metros".

Tras conocer este dato y saber que está estudiando para policía local, Eugeni Alemany apuntaba: "Supongo que te pondrán en tráfico porque desde ahí arriba lo ves todo, eres un dron policial".

Al duelo final llegaba Mercé después de superar en puntos al resto de concursantes. Justo y Mercé respondían a sus preguntas y finalmente, el campeón superaba en puntos a la recién estrenada concursante, que aseguraba así su liderazgo y su mantenimiento como líder de 'Agárrate al sillón'.