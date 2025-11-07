Esperanza Buitrago 07 NOV 2025 - 07:58h.

El Gobierno de coalición afronta un año más sin Presupuestos Generales del Estado

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere transmitir una imagen de calma

La ruptura de Junts con el Gobierno deja la legislatura paralizada, con leyes que no saldrán adelante. La formación de Carles Puigdemont ha presentado enmiendas contra 25 normas y tampoco admitirá otras que ya están en trámite. Una de las normas que no saldrán adelante es la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores hasta 19 semanas.

En total, el plantón de Junts afecta a medio centenar de leyes en trámite parlamentario.

Las leyes más importantes que ha bloqueado Junts en el Congreso son:

Ley de presupuestos generales

Ley de reforma de la Justicia

Ley de familias , que es la que ampliaría de 16 a 19 semanas el permiso por nacimiento y cuidado de menores.

, que es la que ampliaría de 16 a 19 semanas el permiso por nacimiento y cuidado de menores. Ley de secretos oficiales, que desclasificaría documentos clave de la historia de nuestro país.

Qué leyes seguirán adelante

Tras la ruptura de Junts con el Gobierno de coalición, solo se salvan un puñado de leyes. Los de Carles Puigdemont, que han presentado enmiendas contra 25 normas y tampoco admitirá otras que ya están en trámite, ya han dicho que, si siguen apoyando la ley ELA, la ley de Atención al Cliente y la que apoya al cine en catalán.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere transmitir una imagen de calma, pero lo va a tener muy difícil a partir de ahora. Al Ejecutivo de coalición le queda un margen de maniobra muy reducido. No podrán sacar adelante leyes, ni tampoco habrá presupuestos un año más.

"Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", dijo este jueves Miriam Nogueras, portavoz de Junst en el Congreso de los Diputados, a la vez que su formación registraba las enmiendas de totalidad a la veintena de leyes del Gobierno.

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", dijo Nogueras, acompañada por el resto de diputados de su formación. La única posibilidad que se abre ahora ante el ejecutivo es pactar con el PP y Vox, una opción complicada.

A pesar de todo, el Gobierno le sigue restando importancia a la situación. Siguen trasladando el mismo mensaje: tranquilidad, diálogo y mano tendida.

Varapalo a Junts desde Estrasburgo

El anuncio de Junts se produce 10 días después del anuncio de la formación catalana de romper con el Ejecutivo y justo el día que han recibido un varapalo de la justicia europea.

El Tribunal de Derechos Humanos ha dado la razón a España en un aspecto concreto. Dice que no se violaron los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sánchez durante la prisión preventiva, cuando se les impidió hacer campaña y tomar posesión de sus escaños.