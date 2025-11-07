Gloria Camila, bailarina por un día el sábado en 'Bailando con las estrellas': a las 22.00 horas en Telecinco

Compartir







Este sábado tienes una nueva cita con 'Bailando con las estrellas'. Sara Escudero y Blanca Romero se juegan la permanencia en el concurso tras el abandono de Bárbara Rey por la lesión que sufría durante la anterior semana de ensayos.

Además, los concursantes defenderán nuevas coreografías sobre el escenario y contaremos con una bailarina por un día de excepción: Gloria Camila Ortega. ¿Te lo vas a perder? El sábado a las 22.00 horas en Telecinco.