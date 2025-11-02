El enfado de una de las señaladas para enfrentarse a 'El último baile': "No pienso obedecer más"

Dos concursantes son señaladas tras la octava gala y se enfrentarán la próxima semana a 'El último baile'

Todas las actuaciones de la octava gala de 'Bailando con las estrellas': del "show" de Anabel al doloroso número de Tania

Tras la repesca de Sara Escudero por el abandono de Bárbara Rey al inicio de esta gala especial Halloween, uno a uno los concursantes se subían al escenario de 'Bailando con las estrellas' para defender sus coreografías junto a los maestros y maestras de baile.

Tras casi cuatro horas de gala, los expertos del jurado (compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorma Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal) y el público decidían a través de sus votos en la app de Mediaset Infinity quiénes eran los mejores de la noche y qué dos concursantes deberán enfrentarse la próxima semana al tan temido 'Último baile': se trata de Sara Escudero y Blanca Romero.

Blanca era la primera en reaccionar a la noticia: "Al principio no me lo esperaba, pero luego vi que se torcía la cosa, yo ya no sé si podré obedecer más o he llegado a mi límite, quiero el divorcio, no lo soporto más". Por su parte, Sara asegura que va a darlo todo de sí misma y volverá a intentar meterse a jueces y público en el bolsillo para continuar en la competición.

