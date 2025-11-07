El presentador no da crédito ante las palabras de Álex, un fiel admirador. ¡No te pierdas el momentazo!

Álex reconoce ser un fiel admirador de Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, ha venido por sorpresa al programa de Telecinco, porque su pareja le ha invitado para que se consiga recrear un bonito momento que todos hemos terminado viendo.

El joven de 23 años nació en Rumanía pero a los 3 años se mudó a Toledo. Desde entonces, ha crecido junto a su familia viendo todo el recorrido televisivo del catalán, que no daba crédito con las bonitas palabras que escuchaba de él. "En nuestra casa te admiramos muchísimo, somos muy fans tuyos", comenzaba diciendo.

En mitad de sus nervios, Álex le explicaba qué es lo que más le atrae de Jorge Javier Vázquez: si su lado más chistoso, el emotivo, el serio o un poco de todos. "Eres muy sincero, directo y dices las cosas como hay que decirlas. No te callas una, no te cortas", continuaba.

Álex le agradece a Jorge Javier su apoyo "en los momentos más difíciles"

El presentador reconocía que para él era muy importante escuchar frases como estas. "Tú no sabes la alegría que me da y nos da a todos los que trabajamos en televisión encontrarnos a gente como tú. Por gente como tú vale la pena seguir viniendo todos los días a trabajar", le trasladaba Vázquez a su fan.

Álex le agradecía su labor diaria, "sobre todo en los momentos más difíciles". Luego, uno y otro jugaban a un cuestionario sobre la trayectoria del mítico presentador. Algunas giraban en torno al programa que presentó con Carmen Alcayde o a sus otras facetas artísticas -la de las artes escénicas-.

Y, más tarde, Álex se quedaba totalmente sin palabras con la aparición de su novia Ana, que es la causante del emotivo encuentro que se ha vivido en el programa de Telecinco. "Quiero ser la madre de tus hijos, quiero ser tu esposa. Eres el rey de mi cuento, lo eres todo para mí", le hacía saber Ana a su novio.