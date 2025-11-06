Un invitado del Diario de Jorge quiere pedir perdón a la que era su amiga hace tres años

Anibal tiene 18 años y llega desde Madrid hasta ‘El Diario de Jorge’ porque hace tres años se besó en varias ocasiones con el que era el novio de su mejor amiga. Asegura ante el presentador que no se arrepiente, pero ha recapacitado y quiere pedirle disculpas.

Sobre cómo conocieron al novio de su amiga, Anibal explica que un día, Aitana, su amiga, se lo presentó a sus amigas y a él. Aunque al principio no le dio el visto bueno a la pareja de su amiga, él asegura que terminaron teniendo un gran feeling. Tras esto, un día salieron juntos de fiesta y mientras Aitana se quedó dentro de la discoteca “me enrollé con su novio en la puerta. Fui yo el que di el paso”. Asimismo, Anibal deja claro que esa noche no volvieron a hablar, pero al cabo de los días él fue a su casa y al encontrarse en la puerta con la hermana de él, esta se lo contó a Aitana.

La versión de Aitana

Aitana le ha contado a Jorge Javier que le cuesta confiar en la gente porque sus amigas le quitaron tres veces a los novios. Antes de conocer quién de esas tres personas que le hicieron daño la ha traído hoy hasta el programa, una frase se ha colocado frente al panel del plató: “No me arrepiento de lo que hice”; en este momento Aitana ha reconocido quién era y le ha contado a Jorge de qué manera se enteró de todo.

El reencuentro de Anibal y Aitana después de tres años sin ningún vínculo

Anibal llegaba a plató y la primera reacción de Aitana era: “¿Para qué me traes aquí? ¿Para qué lea que no te arrepientes de lo que hiciste” Tienes mi número”, a lo que él responde: “No me arrepentía, pero ahora sí. Sé que las cosas en el fondo estuvieron mal, pero tú también hacías cosas que no…A mi me gustaría irme contigo después de todo. Hemos pasado muchas cosas y te echo mucho de menos”.

Por último, Anibal se ha lanzando a pedir perdón a su amiga y ella explica que “no me ha hecho mucha ilusión, pero bueno te perdono y ya. Se puede quedar en un trato cordial.