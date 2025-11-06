Miguel Salazar Madrid, 06 NOV 2025 - 21:46h.

Sofi, la hija de Nora, se quitó la vida con 14 años tras sufir acoso escolar: su trágica historia

En el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, Nora ha querido subrayar la importancia de que una "una llamada de atención" es una "llamada de auxilio" en casos donde un niño sufre 'bullying'. Su hija, Sofi, decidió quitarse la vida en 2021, cuando tenía 14 años.

La dura historia de Sofi, que se quitó la vida con 14 años

Nora "odia" que se sobreentienda que un niño, por autolesionarse o hacer cualquier otra cosa con la que muestre su dolor, dé a entender que intenta sobresalir por encima del resto ante una seria situación que padece. "No se puede dejar la llamada de atención como algo apartado y como 'bueno, es porque quiere dar la nota'", relata la mujer, que ahora ayuda en el teléfono contra el suicidio -entre otras causas sociales-. Si un niño está siendo protagonista de la clase mostrando dolor, "es porque hay algo detrás", explica. Conviene remarcar así que necesita ayuda.

En una fecha donde miles de familiares han salido a las calles para pedir una ley integral contra el acoso escolar que protega los derechos de los menores en las aulas, Nora ha compartido la trágica historia de su pequeña Sofi con el peluche 'Susana', su favorito. "Era una niña alegre, muy buena niña, siempre pendiente de los demás más que de ella", recuerda en directo.

"No tendría que haber ni un solo niño"

Nora reconoce que fue "complicado" gestionar el acoso que sufría su hija. "Ella ha llegado a decirme en alguna ocasión: 'mamá, me echas la bronca y te empeñas en que tengo que arreglarlo con el compañero'", relata. La mujer señala que llegó a pensar en si quizás se "excedía" por darle una vuelta para solucionar los enfrentamientos que vivía su hija día tras día.

Pero Nora tiene claro que la situación tiene que cambiar cuanto antes. "No tendría que haber ni un solo niño. Una cosa es una enfermedad, que en cierto modo es irremediable", denuncia en 'El diario de Jorge'.

Los últimos mensajes de Nora a su hija

Nora ha acudido al programa de Telecinco para recibir la sorpresa de una especial amiga, quien la ha apoyado en todos estos años de duelo. De repente, han sonado los primeros acordes de 'El Viaje', una canción de la artista Conchita con un profundo significado para ella.

"Es la canción que le mandé a mi hija antes de que se suicidara", relata entre lágrimas Nora. En los mensajes que podemos leer en el vídeo que acompaña a esta noticia, la madre de Sofi le recomienda que la escuche con una bonita dedicatoria. 'Te la dedico a ti, princess, escucha bien la letra', reza el mensaje que viene acompañado por un corazón gigante.

'Gracias mamá', contestó ella. "Después de esto, nada prácticamente", lamenta. Nora recuerda que fue una de las últimas cosas que hizo por su hija antes de marcharse. También ha recordado cuando ponían a todo volumen canciones de Amaia Montero. "Eran nuestros momentos", comparte.

Conchita sorprende a Nora: "Vas a ver el mundo a través de sus ojos"

Nora se siente una "privilegiada" por tener amigas como Sandy, quien no le ha soltado en todos estos años. Ambas se han abrazado y han intercambiado el amor que sienten por Sofi. Pero también se han emocionado al recibir una sorpresa muy especial de la propia Conchita, quien ha mandado un mensaje a Nora.

"Me puedo imaginar el dolor tan grande... los niños nos ayudan a ver el mundo de otra forma, a querer de otra forma y a sentir de otra manera y siempre lo vas a llevar contigo", le lanza la artista. "Vas a ver el mundo a través de sus ojos, estás invitadísima cualquier concierto", le transmitía.