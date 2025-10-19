Anabel Pantoja baila una rumba bolero en la sexta gala de 'Bailando con las estrellas'

Todas las actuaciones de la gala 6 de 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja sigue atreviéndose con todos los retos que 'Bailando con las estrellas' le plantea. La influencer sevillana se ha lanzado al escenario del concurso bailando junto a Álvaro Cuenca un jive, un pasodoble, un chachachá, un vals vienés y una salsa. Ahora le toca el turno a una espectacular rumba bolero que no ha dejado a nadie indiferente. Pera esta ha sido una dura semana para la sobrina de Isabel Pantoja a raíz de las críticas que recibió la semana pasada.

La sexta actuación de Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca

Julia Gómez Cora fue muy crítica con la coreografía de la gala 5 y esto ha traído cola durante toda la semana. Hemos visto a la pareja muy enfadada después de la valoración de la semana pasada y ha mermado un poco en el ánimo de ambos durante los ensayos de esta sexta coreografía. Aún así, lo han dado todo el escenario.

La valoración del jurado para Anabel Pantoja

Ante la actitud pesimista que ha tenido esta semana, Inmaculada Casal ha querido decirle algo al respecto a la participante: "No digas que no te vas a esforzar más porque aquí se te valora y mucho. No me gusta nada esa actitud victimista, no te pega nada porque tú eres una persona con mucho sentido del humor y por ahí tú sí que puedes ganar el concurso". Tras estas palabras, Anabel ha querido decir al respecto: "Te doy la razón. No me puedo rendir, pero fue el lunes y me permití ese momento, pero créeme que me esfuerzo. Doy las gracias cada día por esta oportunidad, así que tiemblen los favoritos". A pesar de estas palabras Anabel ha recibido una de las mejores puntuaciones en lo que lleva de programa.