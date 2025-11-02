Anabel Pantoja, en pie de guerra contra sus compañeros: "Se creen que van a acabar en 'El rey león"

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan foxtrot en la octava gala de 'Bailando con las estrellas'

Tras siete galas de 'Bailando con las estrellas', la sobrina de Isabel Pantoja continúa dando que hablar. Anabel, que ha defendido sobre el escenario ya free style, jive o vals vienés entre otros, no acaba de convencer al jurado porque, tal y como algunos de ellos han expresado, no tiene el nivel que manejan el resto de sus compañeros.

Pero no solo los miembros del jurado creen que el nivel de baile de Anabel está por debajo del resto, los propios concursantes no acaban de tomarse del todo en serio el paso de la sobrina de Isabel Pantoja por el concurso: "Yo venía aquí contenta y con ganas de pasarlo bien, pero me he dado cuenta de que mis compañeros no están aquí igual que estamos nosotros. Hay que saber estar cuando actuamos los demás y ser amables y dar cariño, el sábado pasado decidí que se había acabado, a partir de ahora yo mi energía positiva me la guardo para mí, se acabó, a tomar por culo, yo ya voy a lo mío".

Haciendo oídos sordos a las críticas, la influencer se ha esforzado una semana más y ha preparado junto a su inseparable Álvaro Cuenca un nuevo baile que ha cautivado una vez más a la audiencia del concurso, pero que ha dividido a los miembros del jurado.

La actuación de Anabel Pantoja en la octava gala

Anabel Pantoja se ha atrevido una vez a subirse a los tan temidos tacones para deleitar a todos con sus dotes para el baile (o no). Para esta gala especial Halloween, la sobrinísima se ha puesto sus galas más terroríficas y ha defendido junto a su maestro un espectacular foxtrot: 'The Addams Family'.

El jurado valora la octava actuación de Anabel Pantoja

Como ya viene siendo costumbre, los miembros del jurado de 'Bailando con las estrellas' discrepan en su valoración sobre Anabel Pantoja. Mientras para algunos Anabel se ha convertido en una pieza clave de este concurso por su dinamismo sobre el escenario, para otros la presencia de la sevillana en el programa no es justa para el resto de sus compañeros. Así han valorado los expertos la última actuación de Anabel Pantoja:

"Te he visto muy metida en el papel de la familia Adams, ha tenido gracia y eso nos entretiene", explicaba Inmaculada. Para Gorka, que también adora la faceta interpretativa de Anabel Pantoja, debe ponerse en valor el trabajo de pies de la sevillana. Blanca Li por su parte cree que, aunque la influencer no está al mismo nivel que sus compañeros, el trabajo y el esfuerzo se nota: "Has progresado, pero aún tienes mucho qué hacer".

Pelayo y Blanca Gómez Cora sin embargo, creen que la actuación de Anabel no ha sido precisamente la mejor de su paso por el concurso: "Ha sido una coreografía muy pobre". Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca acaban la octava de 'Bailando con las estrellas' con 35 puntos.