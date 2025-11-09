Sorpresa al conocerse los nombres de los dos nuevos señalados por el público y jurado para enfrentarse a 'El último baile'
Dos concursantes son señalados tras la novena gala y se enfrentarán a 'El último baile' la próxima semana
Todas las actuaciones de la novena gala de 'Bailando con las estrellas': primeros plenos de dieces del concurso
Tras la eliminación de Sara Escudero al inicio de esta novena gala de 'Bailando con las estrellas', uno a uno los concursantes han defendido sus coreografías sobre el escenario.
Bailes sorprendentes cargados de emoción y talento, pero también algún que otro contratiempo que los miembros del jurado valoraban y puntuaban. Tras efectuar el recuento de votos sumando los puntos de los jueces y los emitidos por el público a través de la App de Mediaset Infinity, dos nuevos concursantes salían a la palestra: Blanca Romero y Manu Tenorio
Blanca Romero y Manu Tenorio se enfrentarán a 'El último baile'
La primera en tomar la palabra, tras conocer que debía enfrentarse al 'El último baile' por segunda vez consecutiva, era Blanca Romero: "Que afortunada me siento por poder bailar dos veces, aprender y corregir este baile. Todo lo que pedí bailar de niña la vida me lo está dando ahora. Gracias. Estoy feliz".
Por su parte, el segundo señalado de la noche, Manu Tenorio se mostraba agradecido con la experiencia: "Estoy bien, agradecido por esta oportunidad y haber disfrutado de este programa tan maravilloso”, comentaba el cantante a los presentadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza.