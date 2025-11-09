Dos concursantes son señalados tras la novena gala y se enfrentarán a 'El último baile' la próxima semana

Todas las actuaciones de la novena gala de 'Bailando con las estrellas': primeros plenos de dieces del concurso

Compartir







Tras la eliminación de Sara Escudero al inicio de esta novena gala de 'Bailando con las estrellas', uno a uno los concursantes han defendido sus coreografías sobre el escenario.

Bailes sorprendentes cargados de emoción y talento, pero también algún que otro contratiempo que los miembros del jurado valoraban y puntuaban. Tras efectuar el recuento de votos sumando los puntos de los jueces y los emitidos por el público a través de la App de Mediaset Infinity, dos nuevos concursantes salían a la palestra: Blanca Romero y Manu Tenorio

Blanca Romero y Manu Tenorio se enfrentarán a 'El último baile'

La primera en tomar la palabra, tras conocer que debía enfrentarse al 'El último baile' por segunda vez consecutiva, era Blanca Romero: "Que afortunada me siento por poder bailar dos veces, aprender y corregir este baile. Todo lo que pedí bailar de niña la vida me lo está dando ahora. Gracias. Estoy feliz".

Por su parte, el segundo señalado de la noche, Manu Tenorio se mostraba agradecido con la experiencia: "Estoy bien, agradecido por esta oportunidad y haber disfrutado de este programa tan maravilloso”, comentaba el cantante a los presentadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

PUEDE INTERESARTE La espectacular actuación de Gloria Camila bailando por su madre y el apoyo de Rocío Flores entre el público

La actuación de Blanca Romero en la novena gala

La actuación de Manu Tenorio en la novena gala