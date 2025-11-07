telecinco.es 07 NOV 2025 - 14:01h.

La conquistadora se queda paralizada al no encontrarse con Marc Kitus en el set de ‘El loco amor’: “¿Dónde está?”

Oriana Marzoli, muy enfadada con las supuestas mentiras de Marta en ‘El loco amor’: “No me tomes por tonta, yo te creía”

Tranquila, segura y con nueva información en su poder, Marta, la conquistadora de Marc Kitus ha regresado al set de ‘El loco amor’ dispuesta a someterse a la máquina de la sinceridad y demostrarle a todo el mundo que no estaba mintiendo.

El último programa terminó con Marta aceptando someterse a la máquina de la sinceridad en directo para demostrarle a Marc Kitus y a todo el mundo que ella no estaba mintiendo, que es heterosexual y que no se había enrollado con su amiga, la joven que respondía con monosílabos y que viajaba en un bus rumbo a Suiza.

Guapísima y mucho más tranquila que en el anterior programa, Marta ha entrado en el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, dispuesta a demostrarle a Marc Kitus que sus sentimientos por él son reales y que no se ha saltado las normas, pero se ha quedado de piedra al comprobar que su soltero inconquistable no estaba en el sofá.

Sebastián Gallego no estaba autorizado para contarle donde estaba Marc Kitus en ese momento, pero sí ha querido saber cómo estaba ella. Marta le ha explicado que estaba más tranquila porque había podido conocer los detalles que habían llevado a su amiga a mentir de esa manera. Dale al PLAY y descubre todo lo sucedido.

Recordemos que, en el programa anterior, la amiga de Marta confesó subida a un bus rumbo a Suiza que se habían besado en una piscina, que era algo que ya sucedió años atrás y que estaba convencida de que Marta engañaría a Marc Kitus con ella en cualquier momento.

Ante tal información y una sospechosa reacción de Marta, Marc Kitus se derrumbó por completo en el set de ‘El loco amor��’ porque no era capaz de confiar en su conquistadora y menos, llegar así a la final de ‘El loco amor’.

