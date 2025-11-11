telecinco.es 11 NOV 2025 - 14:02h.

Marta responde a la gran pregunta en 'El loco amor': ¿Ha tenido una noche de amor con una amiga?

La máquina de la sinceridad pone en un aprieto a Marta en El Loco Amor: "¿Tienes sentimientos reales por Marc?"

Después de varios días de incertidumbre, Marta, una de las conquistadoras favoritas de Marc Kitus, se somete a 'la máquina de la sinceridad' para descubrir toda la verdad sobre la confidencia que salió a la luz hace unos días en ‘El loco amor’, el dating show que puedes seguir de lunes a viernes en Mediaset Infinity a partir de las 14:00.

Hay que recordar que una información sacudió por completo los cimientos del programa hace una semana, cuando a Oriana Marzoli y Sebastián Gallego les llegó el rumor de que la estudiante de enfermería se había saltado las normas y había tenido una noche de amor con una amiga suya.

Al hacerse pública la noticia, Marta intentó negarla por activa y por pasiva, pero las dudas de Marc Kitus no terminaban de despejarse. Por ello, la conquistadora aceptó someterse a 'la máquina de la sinceridad' con el objetivo de demostrar que no tenía nada que ocultar. ¿Será así? ¿Es cierto que no tuvo nada con su amiga?

La máquina de la sinceridad destapa las mentiras de Marta

Cableada viva, Marta ha tenido que responder a todo tipo de preguntas en la máquina de la sinceridad. Entre ellas, ha explicado si ha fingido alguna emoción delante de cámaras o si ha mentido en algún momento a Marc Kitus. Pero la auténtica bomba ha llegado cuando se le ha formulado la cuestión que todo el mundo estaba deseando escuchar.

“¿Es cierto que te has liado con tu amiga recientemente?”, era el interrogante que necesitaba respuesta. Ella, con la claridad de un vaso de agua, se ha mostrado tajante y ha respondido que no, pero la verdad no ha tardado en salir a la luz. Ha sido el detector de falsedades el que ha revelado qué fue lo que ocurrió aquella noche entre ella y la otra chica.

Aunque ella se ha encargado de negarlo en varias ocasiones, la tecnología no dejaba dudas y ha sido la máquina la que ha descubierto que Marta miente. Entre ella y su amiga sí que ocurrió algo, pero ¿Qué explicaciones ha dado ella cuando se ha visto realmente acorralada? Descúbrelo en el vídeo que encabeza esta noticia.

Oriana Marzoli y Marc Kitus reaccionan a las respuestas de Marta

Como era de esperar, la resolución de ‘la máquina de la sinceridad’ no ha dejado indiferente a nadie. Todos querían hablar sobre uno de los temas más candentes de los últimos días. Marta ha sido la primera en explicarse, aunque Oriana Marzoli y Marc Kitus tampoco han querido quedarse callados.

El inconquistable no ha podido controlar sus emociones al descubrir la verdad de Marta y ha querido dar su opinión. ¿Se habrán resuelto todas sus dudas? ¿Podrá volver a confiar en la que ha sido una de sus favoritas durante todo su reinado? O, por el contrario, ¿estará su relación tocada y decidirá expulsarla del programa?

La cosa está que arde en 'El loco amor', así que, si no quieres perderte nada y engancharte a esta historia que va en aumento, recuerda que puedes disfrutar de todos los programas completos AQUÍ.