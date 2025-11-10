telecinco.es 10 NOV 2025 - 14:00h.

Marta deja plantado a Marc Kitus en su última cita: “Estoy muy agobiada”

Oriana Marzoli, muy enfadada con las supuestas mentiras de Marta en ‘El loco amor’: “No me tomes por tonta, yo te creía�”

Mucho más tranquilos y con muchas cosas que contar, Marc Kitus y sus dos conquistadoras finalistas han regresado al set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity. El soltero inconquistable necesitaba saber la verdad y no le han importado las consecuencias.

Antes de que Marta se sometiera a la máquina de la sinceridad en directo, Sebastián Gallego ha querido saber cómo estaba Marc y su relación con Marta, y ver la última cita que habían tenido juntos. El soltero inconquistable y su conquistadora estaba mucho más relajados que en el último programa en el que estuvieron juntos porque habían podido aclarar algunas cosas.

Marc Kitus necesitaba saber si Marta le estaba mintiendo o no y quiso tener con ella una cita de conflicto. Una cita en la que él esperaba que la conquistadora le convenciera de su verdad, pero no tuvo el final que él esperaba. Marta no aguantó que no confiara en ella y presa de la saturación salió de la cita corriendo.

El soltero inconquistable nos ha confesado que estaba roto y que no paró de llorar de regreso a Barcelona. Él tenía casi decidido que se iba a marchar con Marta de la mano y su confianza hacía ella se había roto por completo. Algo le ha dicho a Sebastián Gallego que entre ellos había pasado algo más y ha soltado un: “¿Habéis hablado durante el fin de semana?”.

Todo el mundo esperaba escuchar un no, pero no ha sido así. Marc Kitus y Marta han confesado que habían saltado las normas y que habían estado hablando: “Estaba muy mal psicológicamente, necesitaba aclarar la situación”. Los solteros han dejado al presentador su teléfono móvil y Sebastián Gallego ha flipado al comprobar que la conversación había sido por Whatsapp. Dale al PLAY y escucha la conversación entera.

¿Dónde queda Bea en toda esta historia? Oriana Marzoli y Fátima han tenido la sensación de que Bea ya no pintaba nada en la final de Marc, después de haber tenido otra buenísima cita, pero ella ha sido muy clara y le ha preguntado al soltero inconquistable un: “¿Confías en Marta?”.

Marc Kitus se rompió al saber que Marta se había besado con otra chica

Marc Kitus llegó al plató con una confidencia con pruebas sobre Marta y su confianza hacía ella se rompió por completo tan solo unas horas de que se fuera a celebrar su gran final.

Nadie dudaba de que los sentimiento de Marta por Marc Kitus eran reales, pero al ver su reacción ante la confidencia, el set entero de 'El loco amor' puso en duda su veracidad.

