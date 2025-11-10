telecinco.es 10 NOV 2025 - 14:01h.

Marta no recuerda haberle dicho a Marc Kitus nunca “Te quiero” y la máquina tiene algo que decir

Marc Kitus y Marta se saltan las normas tras una última cita desastrosa: “Estaba muy mal psicológicamente”

Compartir







El momento de la verdad había llegado, Adriana ha entrado en el plató con su máquina de la sinceridad, Marc Kitus se ha puesto muy nervioso y Marta ha intentado mantener la compostura porque tan solo unos minutos después iban a saber si era una mentirosa o si sus sentimientos por el soltero inconquistable eran sinceros.

En el set de ‘El loco amor’, el programa de citas que puedes ver de lunes a viernes a las 14:00 horas en Mediaset Infinity, se ha hecho el silencio cuando Adriana, la persona encargada de manejar la máquina de la sinceridad ha entrado. Muy seria ha comenzado a preparar la máquina. Oriana Marzoli le ha pedido a Marta que si era verdad que había estado con su amiga, era mejor que lo dijera antes de ponerse los claves y quedar de mentirosa delante de toda España, pero la conquistadora de Marc estaba muy segura de su verdad.

Antes de ponerse los claves, Marta y Marc han confesado que habían estado hablando durante el fin de semana por WhatsApp, algo completamente prohibido en ‘El loco amor’. El soltero inconquistable ha explicado que lo estaba pasando muy mal y que necesitaba hablar con Marta para aclarar sus sentimientos.

Por fin ha llegado el momento decisivo. Adriana ha colocado los cables de la máquina de la sinceridad a Marta y ha comenzado a realizarle preguntas random para comprobar que la tenía correctamente monitorizada. La conquistadora estaba nerviosísima, pero ni una cuarta parte que Marc Kitus, quién no podía esperar ni un segundo más para saber si Marta le estaba mintiendo o no.

Marta ha comenzado respondiendo a preguntas tipo: “¿Te llamas Marta?” “¿Vives en Valencia?” “¿Estás estudiando enfermería?” y de golpe, Adriana le ha soltado un “¿Tienes sentimientos reales hacía Marc?”, al soltero inconquistable casi le da algo ante las pausas de Adriana, pero parecía poder respirar tranquilo. La cosa ha comenzado a complicarse cuando Marta ha escuchado la pregunta: “¿Era sincero tu ‘Te quiero’ a Marc?” y al escuchar un “¿Has fingido alguna emoción delante de cámaras?”, Sebastián Gallego ha interrumpido en seco la prueba y ha exclamado un: “Seguimos grabando”...

Marta no soportó que Marc Kitus no confiara en él y le dejó plantado en la cita

Agobiada por la situación y convencida de que si fuera al revés, ella confiaría en Marc Kitus, Marta no pudo más y salió corriendo de su última cita de conflicto con el soltero inconquistable.

Vuelve a ver todos los programas completos de 'El loco amor' AQUÍ