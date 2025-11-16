Blanca Romero en el punto de mira de todos los concursantes tras su salvación contra Sara Escudero

En la gala pasada, Blanca Romero, para sorpresa de la gran mayoría de sus compañeros de 'Bailando con las estrellas', era la concursante salvada de la noche frente a Sara Escudero, que terminaba su paso por el programa. Desde ese momento, la concursante se siente más odiada que nunca por el resto de los participantes, sin embargo, ella no se achanta y muestra su carácter. Incluso, la actriz ha tomado la decisión de abandonar el grupo conjunto que tienen las estrellas.

Al momento de volver a la sala con el resto de concursantes tras su salvación, Blanca Romero ya comenzaba a sentir la disconformidad de sus compañeros con la expulsión de Sara: "Parecía un velatorio. Estaban preocupadísimos diciendo: "Esta mujer ha sacado la cabeza del hoyo en que la estábamos metiendo"", aseguraba la participante. No obstante, la famosa siente que esta circunstancia le ha dado más fuerza:

"Me he sentido hasta importante. Yo que era una madre invisible, de repente, sentirse odiada otra vez. Ese odio que sentí me empoderó y me ha dado una fuerza maravillosa. Este miedo de mis compañeros, de querer sacarme rápido del programa, yo creo que es porque tienen miedo de que llegue a la final", sentenciaba Blanca Romero, que ahora se ha convertido en el objetivo de todas las críticas de los concursantes del programa.

Blanca Romero abandona el grupo de los concursantes

El enfado y la enemistad de Blanca Romero con sus compañeros es tal que la propia concursante ha tomado una drástica decisión: abandonar 'Estrellas', el grupo de WhatsApp en el que se encuentran todos los famosos y maestros de baile de esta edición de 'Bailando con las estrellas': "Me he ido porque así yo creo que así doy más chisme", confesaba la actriz cuando le preguntaban el motivo por el que se ha ido del grupo.

Además, Blanca Romero añadía: "Odiadme más. No soy nada bienqueda y son muy pesados. No estoy para estar en cualquier grupo y punto. No quiero grupos". En la gala de esta noche, Jesús Vázquez recordaba esta determinación de la concursante y comentaba en tonto de humor: "Pues mira, yo te entiendo porque yo lo de los grupos cada vez lo llevó y no sé cómo irme de ellos".