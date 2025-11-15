Fiesta 15 NOV 2025 - 19:40h.

'Fiesta' profundiza en la presencia de anisakis en algunos pescados

El toque de atención de Emma García a Maite Galdeano por sus polémicas publicaciones sobre Sofía Suescun

Compartir







'Fiesta' lleva a cabo un reportaje sobre el anisakis, un parásito con forma de gusano que habita en los peces y que puede provocar intoxicaciones si son ingeridos, sobre todo si comemos pescado crudo. En plató, Emma García se encuentra con David Céspedes (especialista en salud pública), José Antonio López Guerrero (biólogo) y Martín de la Torre (redactor del programa). Cuando se disponen a inspeccionar el interior de un pescado, Emma García se escandaliza por lo que sucede.

En el plató de 'Fiesta' disponen de tres pescados para hablar de este parásito y comprobar si se encuentra en el interior de alguno de ellos, además de con la intención de mostrar cómo poder identificarlo. Cuando rajan una merluza, a la que previamente le han quitado las vísceras, encuentran anisakis. Emma García no ha tardado en reaccionar, mostrando su sorpresa y su repulsión por el hallazgo: "¡Ay, qué asco, por favor. Yo no puedo con esto!".

PUEDE INTERESARTE La residencia en la que ha muerto Encarnita Polo lanza un comunicado oficial tras el suceso

Rápidamente, la presentadora de 'Fiesta' se aleja de la mesa en la que están llevando a cabo esta inspección y, cuando se percata del primer plano que está saliendo del interior del pescado, en el que hay anisakis, pide que lo retiren: "Oye, por favor, quitad esa imagen de la televisión, Eva", le ruega a la directora de 'Fiesta'. Mientras tanto, lo expertos siguen disfrutando con el proceso y con el análisis de su hallazgo, para estupor de la presentadora.

La importancia de cocinar o congelar bien el pescado para evitar el anisakis

"Nos hemos quedado con esta imagen y es que están los tres ahí emocionados cazando anisakis", comenta Emma García. Pero quiere aclarar una cosa antes de dar por terminada esta sección del programa: "Vamos a hablar en serio. Los anisakis están en algunos pescados, en algunas piezas, en algunas partes, pero, efectivamente, si los cocinamos bien o los congelamos bien, no tiene que haber ningún problema".