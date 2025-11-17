Miguel Salazar Madrid, 17 NOV 2025 - 20:28h.

El valenciano ha detallado cómo pudo recuperar la movilidad tras perder el control sobre sus piernas

Qué es el síndrome Guillain-Barré, una rara enfermedad paralizante que brota en Gaza

Compartir







José Miguel sabe muy bien el significado de la palabra incertidumbre. El valenciano de 39 años no sabía que le iba a deparar su vida el día en que el síndrome de Guillain-Barré atacó su cuerpo dejándole sin movilidad. "Un día me acosté y me quise levantar al día siguiente y no podía", relata en 'El diario de Jorge'.

Así consiguió recuperar la movilidad José Miguel tras el diagnóstico

Esta enfermedad rara, que consiste en que el sistema inmunitario ataca repentinamente células vivas del organismo provocando inmovilidad muscular o parálisis, le sorprendió de un momento a otro. "Los pies no funcionaban, estaban como gelatina, muertos, y las piernas tampoco", cuenta. Tras su tragedia aquella mañana, se enfrentó a "todas las pruebas posibles" y los médicos le terminaron diagnosticando la dolencia. La Organización Mundial de la Salud llegó a alertar del peligro de esta enfermedad rara en Gaza, donde las bacterias en los alimentos pueden desembocar en la afección por la que han muerto al menos 3 personas y se han dado 64 casos, según fuentes oficiales.

Pero José Miguel no perdió la esperanza y pudo recuperarse poco a poco aunque desconocía si iba a poder volver a andar. "Gracias al esfuerzo del día y a todos mis rehabilitadores, mis fisios, puedo moverme", valora como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. El valenciano dice que le ha tocado aprender a caminar de nuevo midiendo 1,90 metros.

Pese a que se muestra con fortaleza, reconoce haber sufrido momentos de bajón en su larga lucha. "Me vie abajo porque viene la incertidumbre de no saber si volver a andar", explica. En todo momento, estaban sus padres, su abuela, sus tías y sus amigos para darle amor y confianza. "Cuando el Guillem- Barré se te come los nervios, hay nervios que no puedes dominar. Entonces cuando no podía dominarlos, le llamaba corriendo a mi madre porque no podía ir al baño", cuenta en el programa de Telecinco.

José Miguel ha querido agradecer al Hospital General de Valencia por su ayuda. "Gracias a todos los que trabajan porque son excelentes personas", comparte.