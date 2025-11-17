La invitada no imaginaba que sería su propio hijo quien aparecería en plató para cortarle el pelo

En ‘El diario de Jorge’ se vivió este lunes uno de esos momentos que mezclan emoción, humor, sorpresa y, sobre todo, mucho amor familiar. La protagonista era Mati, una madre entregada desde hace 17 años a sus hijos y que, tras su separación, no ha vuelto a pensar en ella misma.

Su hijo Juan, decidido a que “vuelva a brillar”, llegó al programa con un propósito claro: ayudarla a empezar una nueva etapa… empezando por un cambio radical de look.

Todo comenzó cuando Jorge Javier le pidió a Mati que mirara una pequeña cajita situada a su izquierda. Dentro, unas tijeras. La invitada lo entendió al instante: “Ay, mi pelo…”, dijo entre nervios y risas.

Pero lo que todavía no sabía es que esas tijeras tenían dueño. “Adelante, el dueño de las tijeras”: la entrada de Juan que lo cambió todo. En cuanto Jorge anunció la frase mágica, Juan apareció en el plató. Su madre, emocionada, lo recibió entre abrazos.

Él venía con un mensaje muy claro: “Mamá, estás pendiente de mí, de mi hermano, de todo el mundo… ¿y tú qué? Te toca ya pensar en ti, echarte un novio, vivir un poco. No puedes seguir igual”.

El momento del tijeretazo

Juan, además, tenía un plan: si ella aceptaba cortarse la melena, él se comprometía públicamente a buscar trabajo. Un trato que dejó al público aplaudiendo.

Jorge cogió una gomita, preparó el mechón… y dejó el resto en manos de Juan. Entre gritos cómplices, tensión divertida y un público expectante, el hijo empezó a cortar: “Ay, madre mía, que mañana no vuelvo a mi casa”, decía él mientras avanzaba tijera en mano.

Cuando terminó, Jorge lo tuvo claro: “Te has quitado 20 años de encima”. Mati, aún incrédula, se tocaba el pelo sin parar: “Esto es mucho, ¿eh? Me ha volado el niño…”.

Del susto al glamour

‘El diario de Jorge’ tenía un as bajo la manga: Adrián, el estilista del programa. Con su característico humor y profesionalidad aseguró que podía arreglar el corte improvisado sin problema. Además, llegó cargado con un burro lleno de ropa para completar el cambio de look.

Antes de terminar 'El diario de Jorge', Jorge Javier daba pasó en plató de nuevo a Mati, que sorprendía a todos, después de haber pasado por las manos del estilista, con un increíble cambio de look. Un cambio empezó con un corte de pelo… y terminó con una mujer que salió del plató sintiéndose más joven y, sobre todo, más ella.