La inesperada reacción de Nadia a la cita de Marc Kitus con Bea: ''Qué asco más grande''

telecinco.es 18 NOV 2025 - 14:02h.

A Nadia no le hace ninguna gracia la cita que han tenido el soltero inconquistable y su conquistadora

Nadia se planta ante Marc Kitus y le lanza una advertencia en 'El loco amor': "No quiero quedar de patética"

Marc Kitus y Bea han tenido una gran cita en 'El loco amor'. El soltero inconquistable y su conquistadora están cada vez más unidos y lo han demostrado en una merienda en la que no han faltado los churros con chocolate y sobre todo, los besos, porque se han dado unos cuantos.

Las conquistadoras de Marc han sido testigos de la cita desde el plató del programa y sus caras lo decían todo, pero Nadia no ha querido callarse y ha gritado lo que pensaba a los cuatro vientos: ''Ahora pienso que qué asco más grande, que no hace falta tanta guarrada''.

Fátima se ha sorprendido al recordar cómo fue la cita de Nadia con Marc: ''Pero si tú te tiraste toda la cita dándole besos'', y Nadia da un paso atrás y se explica: ''Me refiero a que es que parece que todo es lo mismo, con una con otra, y da igual'', y Bea ha estado de acuerdo: ''Noto eso, estamos todas muy igual con él, no veo que haya una que te guste más que otra''.

Y Nadia le ha lanzado una advertencia al soltero inconquistable: ''Estamos pasando todas por la pcr, como dices tú. A mí no me gusta, también es verdad que nunca me había tocado verlo'', y Marc les ha contestado y ha confesado que no se siente igual con las tres conquistadoras.

''Marta, yo estoy muy bien con ella, pero me sigue doliendo, al final la senté para que me reconquistara otra vez'', y explica que en el ''ranking'', Marta estaría en el tercer puesto y bromea diciendo que Fátima está la cuarta.

La advertencia de Nadia a Marc Kitus en 'El loco amor'