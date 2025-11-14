telecinco.es 14 NOV 2025 - 15:20h.

Marc Kitus ha tenido una reacción en el programa que ha desconcertado a sus pretendientas

Marta lanza un 'dardo envenenado' a Bea en 'El loco amor': "Yo me tengo más respeto"

Una llamada de la madre de Fátima al set de ‘El loco amor’ ha hecho que todo salte por los aires. Todo ha comenzado cuando ella, sin saber lo que iba a desencadenar, ha empezado a opinar sobre los pretendientes de su hija y, también, sobre Marc Kitus.

En el programa que puedes ver de lunes a viernes en Mediaset Infinity a partir de las 14:00, la que estaba al otro lado del teléfono no ha dudado en decir qué le parecían los chicos que estaban luchando por el corazón de su hija y, cuando Sebastián Gallego le ha preguntado si prefería a Marc Kitus para ella, la mujer ha asentido.

Una respuesta que ha hecho que el inconquistable tenga una reacción de lo más alegre. Una reacción que no ha hecho otra cosa que provocar los celos del resto de las pretendientas, que no han dudado en rebelarse contra él y pedirle explicaciones.

Nadia pide explicaciones a Marc Kitus

Tras ver la reacción de él, Nadia no ha tardado en reaccionar y se ha mostrado visiblemente afectada: “Me estoy desangrando viva”, decía, haciendo alusión a que se estaba ‘arañando’ los brazos (en sentido figurado) para intentar no saltar.

Los fantasmas del pasado aún siguen persiguiendo a la conquistadora y tiene miedo de que le vuelva a pasar lo que ocurrió tiempo atrás con Alexandra, que decidió marcharse del programa del amor junto a un chico al que había conocido fuera.

“Estoy todo el rato con la mosca detrás de la oreja. No quiero que me tomen el pelo y quedar de patética otra vez. Me pongo de una mala hos***��”, apuntaba, visiblemente enfadada la que volvió hace unos días al programa para conquistar a Marc Kitus.

Todas las pretendientas dudaban de los verdaderos sentimientos del inconquistable hacia Fátima y él, al ver que sus chicas le pedían explicaciones, no ha dudado en dárselas. Si quieres ver qué es lo que les ha dicho, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.

